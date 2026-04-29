5 coisas que vão marcar o dia

Em dia de debate quinzenal com o primeiro-ministro na Assembleia da República, o Banco de Portugal divulga dados sobre os empréstimos e depósitos bancários em março, e o INE indica como evoluiu o emprego e desemprego nesse mesmo mês. A marcar o dia estão também os resultados do primeiro trimestre de 2026 da Ibersol. Já lá fora, o Fed anuncia se altera ou mantém as taxas de juro.

Debate quinzenal com o primeiro-ministro

Esta quarta-feira o primeiro-ministro é ouvido na Assembleia da República, no âmbito do habitual debate quinzenal com os deputados depois de, na véspera, ter divulgado o orçamento de 22,6 mil milhões de euros do “Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência” (PTRR) para aplicar nos próximos nove anos.

Fed decide sobre taxas de juro

Esta quarta-feira é o dia D para a política monetária norte-americana: é conhecida a decisão da Reserva Federal norte-americana (Fed) se vai alterar ou manter a atual taxa de juro entre 3,5% e 3,75%. Este é o segundo e último dia da reunião do Comité do Mercado Aberto da Fed, provavelmente a última de Jerome Powell como presidente do banco central norte-americano.

Como evoluíram os depósitos das famílias

O Banco de Portugal (BdP) divulga esta quarta-feira dados sobre os empréstimos e depósitos bancários referentes a março deste ano. Em fevereiro de 2026 o stock de depósitos de particulares nos bancos residentes rondava os 201,1 mil milhões de euros, mais 434 milhões do que em janeiro passado.

INE divulga dados do emprego em março

O Instituto Nacional de Estatística (INE) apresenta esta quarta-feira dados sobre a evolução do emprego e desemprego em março deste ano. Em fevereiro, a taxa de desemprego subiu 5,8%, acima do indicador de janeiro, e a população empregada diminuiu 0,3% face ao início deste ano, abrangendo cerca de 5,29 milhões de trabalhadores. Também nesta quarta-feira o INE divulga os inquéritos de conjuntura às empresas e aos consumidores referentes assim como as estatísticas do comércio internacional no primeiro trimestre.

Ibersol divulga resultados do primeiro trimestre

A Ibersol vai apresentar esta quarta-feira os resultados do primeiro trimestre de 2026. Durante o ano de 2025, a empresa – que explora as marcas Pizza Hut, KFC, Taco Bell, Pret A Manger e Pans & Company – obteve lucros de 15 milhões de euros e registou uma subida de 12% do volume de negócios, para 529,5 milhões de euros. Também é dia de assembleia geral de acionistas no Novobanco e no Banco Montepio.