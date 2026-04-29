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Abrantes quer assumir parte da EN2 e que IC9 chegue finalmente à fábrica da Mitsubishi Fuso

  • Lusa e ECO
  • 17:05

Próxima da A23 em distância, mas afastada por dezenas de curvas, na zona industrial da fábrica da Fusa espera-se pela conclusão do IC9. Autarca pede rapidez a Pinto Luz.

Reportagem na fábrica da Fuso no Tramagal - 22MAI23Reportagem na fábrica da Fuso no Tramagal - 22MAI23
Linha de montagem da Canter na fábrica da Fuso, Tramagal.Hugo Amaral/ECO

O presidente da Câmara de Abrantes defendeu, nesta quarta-feira, a necessidade de respostas “concretas e rápidas” para a requalificação da Estrada Nacional 2 e a conclusão do Itinerário Complementar 9 (IC9), após uma visita do ministro das Infraestruturas ao concelho.

“O senhor ministro tinha-se comprometido connosco em abordar três assuntos essenciais”, afirmou Manuel Jorge Valamatos, referindo-se à situação da Estrada Nacional 2 (EN2) na zona da Farinha Pereira, às estações ferroviárias e à conclusão do IC9, ligações que classificou como estratégicas para o concelho e para a região.

Relativamente ao IC9, Manuel Jorge Valamatos afirmou que recebeu garantias de que o processo está em curso, com um concurso público a decorrer e a obra em fase de estudo prévio.

“Queremos acreditar que esta obra se concretize nos próximos tempos e deixe de ser apenas uma promessa”, disse, salientando a importância da ligação entre Abrantes, Ponte de Sor e a zona industrial do Tramagal, onde se encontra uma das mais antigas fábricas de automóveis em Portugal e terceira maior do país, com mais de 60 anos, a Mitsubishi FUSO Truck Europe.

Já no que concerne à maior estrada do país, a EN2, o autarca defendeu a desclassificação do troço urbano e a celebração de um acordo com a Infraestruturas de Portugal (IP) de forma a permitir a transferência da sua gestão para o município.

“Precisamos que esta estrada passe para a égide do município para podermos requalificá-la com passeios, iluminação pública e resolver problemas estruturais graves”, disse.

Segundo Manuel Jorge Valamatos, o traçado apresenta deficiências estruturais ao nível da drenagem de águas pluviais, o que provoca inundações frequentes.

“Quando chove um pouco, a estrada fica toda inundada”, afirmou, especificando que o troço em causa se estende desde o nó da A23 até à ponte ferroviária de Abrantes.

O presidente da autarquia admitiu que estão em análise várias soluções, incluindo modelos em estudo com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, que preveem a transferência de responsabilidades acompanhada de um envelope financeiro.

“O que queremos é intervir. Caso isso não aconteça, nada será feito”, alertou.

No domínio ferroviário, Manuel Jorge Valamatos destacou a importância das três estações existentes no concelho (Alferrarede, Tramagal e São Miguel do Rio Torto) considerando-as fundamentais para a população, para a zona industrial e para o Parque de Ciência e Tecnologia.

“Com a utilização cada vez mais frequente da ferrovia, precisamos de uma resposta concreta”, afirmou, referindo que existe um projeto antigo que nunca chegou a avançar.

Quanto ao Largo da Estação do Rossio, reconheceu que a solução atualmente existente é provisória e “muito precária”, defendendo uma requalificação que garanta dignidade, segurança e cumprimento das normas de circulação.

Segundo o autarca, a IP estará a reavaliar um projeto anterior para aquela zona.

No final da visita, o presidente da Câmara de Abrantes, no distrito de Santarém, afirmou confiar no empenho do ministro e das instituições, manifestando a expectativa de que os compromissos assumidos tenham consequências práticas.

“Acredito nas pessoas e nas instituições e acredito que o Governo saberá responder àquilo que são as nossas grandes preocupações”, concluiu.

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, não prestou declarações à comunicação social durante a visita.

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