APROSE 50 Anos: O retrato de Nuno Arruda
O CEO da WTW Portugal é o segundo convidado do setor dos seguros na série de podcasts promovido pela APROSE para comemorar os 50 anos da instituição que agrega agentes e corretores em Portugal.
A dar continuidade à História de Vida nos Seguros, podcast comemorativo dos 50 anos da APROSE – Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros, numa parceria com o ECOseguros, o convidado é Nuno Arruda, CEO da WTW Portugal, com um percurso consolidado no setor segurador ao longo de duas décadas.
A conversa decorreu de forma dinâmica, consistente e inspiradora. Nuno Arruda revisitou o seu trajeto profissional, refletindo sobre o equilíbrio com a vida pessoal, as referências que marcaram o seu caminho e os desafios e aprendizagens acumulados ao longo de uma carreira sólida no setor segurador, que hoje o levam à liderança da WTW Portugal.
O seu testemunho assume particular relevância, não só para quem ambiciona iniciar percurso na área dos seguros, mas também para os profissionais do setor que, diariamente, reforçam o seu papel estratégico na sociedade portuguesa.
Não perca a conversa completa com Nuno Arruda aqui:
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