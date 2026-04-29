APS promove formação sobre seguros e economia da longevidade

A Associação Portuguesa de Seguradores, com o Conhecimento e Aprendizagem de Seguros da APS (CASA), anunciou o início do ciclo de estudos “Os Seguros e o tempo da vida: Longevidade, Poupança e Saúde”. O primeiro curso neste ciclo é sobre “Seguros e a economia da longevidade”, com data marcada para dia 5 de maio, das 09h30 às 11h30, na sede da APS.

O objetivo desta formação é abordar o papel do setor na “evolução de modelos centrados na proteção para soluções que apoiem a segurança financeira” numa altura em que as pessoas vivem cada vez até mais tarde, através da análise de “inovações médicas e de novas estratégias de negócio”.

Destina-se a colaboradores do setor segurador das áreas Vida, Saúde e Pensões, responsáveis de produto, inovação, marketing, a atuários, bem como a distribuidores de seguros e outros profissionais interessados.

A lecionar este curso estão Adrita Bhattacharya-Craven, Director Population Health Trends – The Geneva Association, e Gonçalo Castro Pereira, Vice-Presidente da Gamalife e Presidente da Comissão Técnica CASA da APS. A coordenação Técnico-Pedagógica está a cargo de Helena Rêgo, Professora Universitária e Diretora CASA da APS.

Para mais obter mais informações acerca deste curso, ou para se inscrever, clique aqui.