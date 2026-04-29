As principais medidas e os números da “bazuca” nacional para catástrofes

Um ano depois do apagão que afetou Portugal e Espanha e três meses após a depressão Kristin, o Governo apresentou o Plano Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR), um programa de 22,6 mil milhões de euros que pretende reconfigurar a forma como o país previne, gere e responde a catástrofes naturais. O montante global é ligeiramente superior ao inicialmente previsto pela União Europeia para a chamada “bazuca europeia” (PRR), que ascendia a 22,2 mil milhões de euros.

O plano será gerido por uma agência, liderada pelo ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, de acordo com o documento já disponível online no site do Governo.

“Há exatamente um ano enfrentámos um apagão. Há três meses fomos atingidos por um comboio de tempestades que deixou um rasto de destruição”, afirmou o primeiro-ministro, Luís Montenegro, durante a apresentação do PTRR, numa cerimónia que decorreu esta terça-feira, no Parque das Nações, em Lisboa. O chefe do Executivo sublinhou o impacto “profundo” destes eventos na vida das pessoas, empresas e instituições.

O plano, com horizonte até 2034, organiza-se em três pilares — Recuperar, Proteger e Responder. No total, integra 90 medidas em 15 domínios, envolvendo Estado, setor privado e setor social. “Não se trata de reagir, trata-se de antecipar, tornar Portugal mais preparado”, afirmou Montenegro.

O montante global de 22,6 mil milhões de euros do Programa Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR) inclui, desde logo, 5,3 mil milhões de euros alocados ao pilar Recuperar, valor que corresponde aos prejuízos estimados da catástrofe comunicados à União Europeia e que envolvem, de forma conjunta, os setores público e privado.

Já os pilares Proteger e Responder concentram um investimento de cerca de 17,3 mil milhões de euros, repartidos entre 15 mil milhões para o pilar Proteger e 2,3 mil milhões para o pilar Responder.

Do total previsto, aproximadamente 5,9 mil milhões de euros terão impacto direto na despesa das Administrações Públicas — montante que sobe para 8,4 mil milhões de euros quando incluído o pilar Recuperar — implicando um esforço adicional de financiamento de cerca de 6,2 mil milhões de euros por parte do Orçamento do Estado.

A estes montantes juntam-se ainda 2,4 mil milhões de euros canalizados através da Global Parques (AICEP) e da Águas de Portugal, bem como 7,6 mil milhões assegurados por privados, parcerias público-privadas e concessões.

O PTRR assenta numa arquitetura financeira mista:

37% financiamento público nacional (cerca de 8,4 mil milhões);

34% investimento privado (7,6 mil milhões);

19% fundos europeus (4,2 mil milhões);

restante através de instrumentos e parcerias, incluindo contributos de entidades como a AICEP e Águas de Portugal.

O plano não constitui um fundo autónomo, funcionando como “instrumento agregador” de recursos existentes e novos mecanismos. A execução ficará a cargo de uma agência com mandato até 2034, coordenada pelo ministro da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, com capacidade de ajustar medidas ao longo do tempo.

“A coordenação da execução ficará a cargo do ministro responsável pela Coesão Territorial, com o apoio de uma agência especializada temporária que aproveitará recursos de entidades como a Estrutura de Missão Recuperar Portugal, Estrutura de Missão Reconstrução da Região Centro do País e da Secretaria-Geral do Governo”, de acordo com o documento do Executivo.

1) Recuperar: reparar danos e estabilizar a economia

O pilar Recuperar concentra-se na resposta imediata aos danos provocados pela sucessão de tempestades entre janeiro e fevereiro de 2026, que causaram “a perda de vidas humanas, danos extensos em infraestruturas vitais e a destruição de milhares de habitações”.

O levantamento realizado pelo Governo estima prejuízos superiores a 5,3 mil milhões de euros, com cerca de três mil milhões imputados ao setor público.

A resposta inclui um conjunto alargado de medidas excecionais:

Famílias : apoios diretos, moratórias de crédito à habitação, subsídios por perda de rendimento e financiamento à reconstrução de casas, com cobertura até 100% das despesas elegíveis (até 10 mil euros);

: apoios diretos, moratórias de crédito à habitação, subsídios por perda de rendimento e financiamento à reconstrução de casas, com cobertura até 100% das despesas elegíveis (até 10 mil euros); Empresas : linhas de crédito de dois mil milhões de euros, incentivos à reindustrialização (150 milhões), lay-off simplificado e isenções de contribuições;

: linhas de crédito de dois mil milhões de euros, incentivos à reindustrialização (150 milhões), lay-off simplificado e isenções de contribuições; Estado e serviços públicos: recuperação de infraestruturas críticas, desde estradas e ferrovia até hospitais, escolas e redes de energia e telecomunicações.

O impacto económico estende-se às contas públicas, com uma perda estimada de cerca de mil milhões de euros em receita fiscal e contributiva em 2026, refletindo a contração da atividade económica.

O documento sublinha que “recuperar de calamidades exige mais do que reconstruir infraestruturas físicas”, implicando restaurar confiança, revitalizar economias locais e reforçar a coesão social.

2) Proteger: 61 medidas e 15 mil milhões para prevenir novas crises

O pilar Proteger representa o núcleo estrutural do plano, com 61 medidas distribuídas por oito domínios e um investimento de cerca de 15 mil milhões de euros.

A lógica é preventiva: reduzir vulnerabilidades antes que novos choques ocorram. O documento é explícito ao afirmar que “a proteção eficaz não se esgota na resposta à emergência”, exigindo capacidade de antecipação, redundância e autonomia dos sistemas críticos.

A proteção das pessoas é assumida como eixo central. O plano prevê: criação de um regime jurídico integrado de gestão de calamidades, com mecanismos uniformes de resposta; modernização do sistema de emergência médica e reforço do INEM; investimento em infraestruturas de saúde resilientes e interoperáveis; reforço das IPSS para garantir continuidade de cuidados em crise.

Segundo o documento, “a capacidade do país para resistir e recuperar depende, de forma decisiva, da salvaguarda da vida, da saúde e do bem-estar das populações”.

O plano aposta também fortemente na resiliência dos sistemas críticos de infraestruturas, energia e de reservas estratégicas. No domínio da energia, o PTRR privilegia o reforço da autonomia e da segurança de abastecimento, enquanto nas comunicações prevê a criação de redes redundantes e mais resistentes, capazes de assegurar funcionamento em contextos adversos.

Já nas áreas da água e das florestas, o foco incide na gestão sustentável dos recursos e na adaptação às alterações climáticas, a par do reforço da robustez física e operacional das infraestruturas críticas. Destaca-se ainda a criação de reservas estratégicas de bens essenciais — incluindo alimentos, medicamentos e energia — com o objetivo de garantir capacidade de resposta em cenários de rutura ou crise.

O pilar inclui ainda medidas para territórios vulneráveis, com incentivos à fixação de população e investimento em zonas de baixa densidade, bem como sistemas de monitorização e mapeamento de riscos (habitacional, agrícola e costeiro). A abordagem assenta na chamada “governação antecipatória”, lê-se no mesmo documento, baseada em dados e tecnologia, com sistemas de alerta precoce e melhor coordenação institucional.

Uma das medidas mais estruturantes é a criação de um seguro obrigatório para habitações, associado a um fundo nacional de catástrofes naturais e sísmicas. “O atual modelo de proteção é insuficiente e desigual”, lê-se no documento, que propõe mecanismos de solidariedade para garantir acesso universal, ou seja, o Estado terá de cobrir os seguros daqueles que não os puderem pagar.

Montenegro foi claro, durante a apresentação do PTRR: “O Estado não se pode substituir aos seguros”, mas deve criar “um modelo justo”, evitando a ilusão de cobertura total pública.

A par disso, será criada uma Lei da Calamidade, destinada a uniformizar regras e procedimentos em situações excecionais. O objetivo é evitar a fragmentação de respostas e garantir maior previsibilidade. “A gestão de crises exige enquadramento jurídico claro, célere e eficaz”, lê-se.

O plano contempla ainda a implementação de um sistema Cell Broadcast para alertas de emergência, a modernização do SIRESP e o lançamento do programa “Freguesias Ligadas”, com o objetivo de assegurar comunicações eficazes mesmo em cenários de crise. O PTRR prevê assim a entrega “a todas as juntas de freguesia de meios de comunicação robustos para funcionarem em qualquer cenário mesmo de catástrofe, composto por telefones SIRESP, telefones satélites e por ligações de dados satélite Starlink”, bem como um reforço das emissoras de rádio para se tornarem “agentes de comunicação em crise”.

Paralelamente, prevê-se o reforço da cibersegurança, identificada como uma ameaça crítica, bem como a adoção de políticas de coesão territorial que promovam a fixação de população em zonas mais vulneráveis.

No domínio ambiental, incluem-se medidas como a defesa costeira e a gestão florestal. “A resiliência deixou de ser uma opção e passou a ser uma condição de sobrevivência coletiva”, sintetiza o documento.

3) Responder: capacidade operacional para salvar vidas e reduzir perdas

O terceiro pilar, com 2,3 mil milhões de euros e 24 medidas, foca-se na capacidade de resposta em situações de emergência. O objetivo é garantir rapidez, coordenação e eficácia, após falhas identificadas em eventos recentes.

Entre as prioridades definidas pelo plano estão o reforço da proteção civil e dos meios de emergência, a melhoria da articulação entre as diferentes entidades envolvidas na resposta a crises, bem como a criação de redes de alojamento de emergência destinadas a acolher populações deslocadas em situações de catástrofe.

O documento destaca ainda a necessidade de investir em sistemas de logística e em infraestruturas de comunicação resilientes, capazes de assegurar a continuidade operacional mesmo em cenários adversos.

“A rapidez e eficácia da resposta são determinantes para salvar vidas e reduzir perdas económicas”, sublinha o plano, reforçando a importância de uma atuação coordenada e célere. Neste sentido, as medidas propostas procuram não só aumentar a capacidade de resposta imediata, mas também garantir maior preparação e eficiência na gestão de emergências, minimizando o impacto humano e material de eventos extremos.

O primeiro-ministro destacou que o PTRR resulta de uma “auscultação alargada”, com cerca de 900 contributos. “Não é um plano do Governo, é um plano do país”, afirmou, apelando ao consenso e à mobilização coletiva.

Na apresentação, deixou uma mensagem de fundo: “Governar é transformar.” E insistiu na ideia de rutura com o passado: “Não queremos voltar à normalidade depois das crises. Queremos fazer melhor.”

O PTRR assume-se como uma estratégia de longo prazo num contexto de riscos crescentes — climáticos, tecnológicos e geopolíticos. “Os eventos recentes expuseram vulnerabilidades críticas”, reconhece o documento. Mas a resposta proposta é ambiciosa: transformar essas fragilidades em capacidade.

Na síntese do primeiro-ministro, está a lógica do plano: “Transformar para proteger, proteger para responder e responder para reforçar a confiança.” Um investimento que o Governo apresenta como decisivo não apenas para recuperar o que foi perdido, mas para garantir que o país está preparado para o que vier a seguir.