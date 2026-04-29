AstraZeneca supera as expectativas com um crescimento de 8% no primeiro trimestre

A AstraZeneca apresentou os resultados do primeiro trimestre do ano.

Este desempenho, que supera as previsões da empresa, tem sido apoiado por um forte crescimento de dois dígitos nas áreas de Oncologia e Doenças Raras, com desenvolvimentos positivos em todas as principais regiões geográficas. O lucro operacional principal aumentou 12% no primeiro trimestre, refletindo a eficiência operacional e a execução consistente do negócio.

No início do ano, a AstraZeneca reforçou a sua liderança clínica com quatro resultados positivos em ensaios de fase III, incluindo os primeiros dados sobre duas novas moléculas: tozorakimab para DPOC e efzimfotase alfa para hipofosfatasia. Além disso, a empresa obteve 14 aprovações regulatórias em diferentes mercados, destacando-se a Infimzi no tratamento do cancro do fígado e pulmão, e a Calcenque, Enhertu, Strensiq, Koselugo e Wainua em várias indicações e regiões.

Pascal Soriot, CEO da AstraZeneca, afirmou: “Continuamos a investir nas nossas capacidades comerciais enquanto nos preparamos para múltiplos lançamentos, esperamos os novos resultados esperados este ano e mantemos o caminho certo para alcançar a nossa ambição para 2030 e além.

Estes resultados reforçam a estratégia de longo prazo da AstraZeneca, que mantém a ambição de atingir 80 mil milhões de dólares em vendas anuais até 2030. Este objetivo é impulsionado pelo lançamento de novos medicamentos e decisões estratégicas que consolidam a sua presença em mercados-chave, num ambiente global marcado pela volatilidade regulatória e comercial.