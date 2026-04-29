Comissão Bancária do Senado aprova Kevin Warsh na Fed. Votação final na semana de 11 de maio

Kevin Warsh, nomeado por Donald Trump para liderar a Reserva Federal (Fed), ultrapassou esta quarta-feira um importante obstáculo processual, abrindo caminho para que venha a suceder Jerome Powell nas próximas semanas.

A Comissão Bancária do Senado votou, seguindo linhas partidárias, a favor de encaminhar a nomeação de Warsh para o plenário do Senado, controlado pelos republicanos, noticiou a Reuters.

Todos os 13 republicanos do painel apoiaram Warsh depois de o senador da Carolina do Norte, Thom Tillis, ter retirado a sua oposição na sequência da decisão do Departamento de Justiça, na sexta-feira, de encerrar uma investigação criminal sobre Powell que Tillis considerava uma ameaça à independência política da Reserva Federal.

Os 11 democratas do painel, que afirmam duvidar da promessa de Warsh de definir políticas sem ter em conta os desejos do presidente, votaram contra.

A votação ocorreu numa altura em Powell lidera o que provavelmente será a sua última reunião de definição de política como presidente da Fed. Espera-se que o Comité Federal de Mercado Aberto, responsável pela definição de política, mantenha a taxa de juro de referência overnight inalterada na atual faixa de 3,50% a 3,75%, dada a inflação ainda elevada e a pressão ascendente sobre os preços resultante da perturbação no abastecimento global de petróleo devido à guerra no Irão.

A data mais próxima em que o Senado, na sua totalidade, poderá votar a nomeação de Warsh é a semana de 11 de maio. Se a votação se realizar nessa altura, Warsh poderá tomar posse até 15 de maio, data em que termina o mandato de Powell como presidente.