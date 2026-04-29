CP aumenta lucros para 4,8 milhões com crescimento de passageiros
A CP teve um resultado líquido de 4,8 milhões de euros em 2025, segundo uma comunicado do Ministério das Infraestruturas e Transportes, mais três milhões que no ano anterior.
A CP-Comboios de Portugal fechou 2025 com lucros de 4,8 milhões de euros, mais três milhões do que no ano anterior, indica o Ministério das Infraestruturas e Habitação em comunicado, considerando que o resultado “reflete a consolidação da saúde financeira da empresa”.
O ano que passou ficou marcado por um aumento de 10,6% nos passageiros transportados, para um um total de 208,2 milhões, “o valor mais elevado deste século”, como assinalou a empresa no final de janeiro. Uma evolução para a qual contribuiu o Passe Ferroviário Verde. O crescimento foi mais expressivo nos comboios Regionais e InterRegionais, com um aumento de 107,1%, mas também elevado nos Intercidades, com 48,8%.
O comunicado enviado pelo Ministério liderado por Miguel Pinto Luz não adianta mais indicadores financeiros, nomeadamente a evolução das receitas e custos. Considera, no entanto, que “a prestação de contas de 2025 reflete uma consolidação da saúde financeira da empresa que a prepara para próximos desafios“.
A nota destaca também que os resultados positivos permitiram “à CP deixar de constar da lista do Setor Institucional das Administrações Públicas, de acordo com o INE. Com efeitos a partir de 2027, a decisão habilita a empresa a ter maior liberdade de gestão e na contratação de recursos, aproximando-se mais de uma gestão empresarial”.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
CP aumenta lucros para 4,8 milhões com crescimento de passageiros
{{ noCommentsLabel }}