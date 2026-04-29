CP aumenta lucros para 4,8 milhões com crescimento de passageiros

A CP-Comboios de Portugal fechou 2025 com lucros de 4,8 milhões de euros, mais três milhões do que no ano anterior, indica o Ministério das Infraestruturas e Habitação em comunicado, considerando que o resultado “reflete a consolidação da saúde financeira da empresa”.

O ano que passou ficou marcado por um aumento de 10,6% nos passageiros transportados, para um um total de 208,2 milhões, “o valor mais elevado deste século”, como assinalou a empresa no final de janeiro. Uma evolução para a qual contribuiu o Passe Ferroviário Verde. O crescimento foi mais expressivo nos comboios Regionais e InterRegionais, com um aumento de 107,1%, mas também elevado nos Intercidades, com 48,8%.

O comunicado enviado pelo Ministério liderado por Miguel Pinto Luz não adianta mais indicadores financeiros, nomeadamente a evolução das receitas e custos. Considera, no entanto, que “a prestação de contas de 2025 reflete uma consolidação da saúde financeira da empresa que a prepara para próximos desafios“.

A nota destaca também que os resultados positivos permitiram “à CP deixar de constar da lista do Setor Institucional das Administrações Públicas, de acordo com o INE. Com efeitos a partir de 2027, a decisão habilita a empresa a ter maior liberdade de gestão e na contratação de recursos, aproximando-se mais de uma gestão empresarial”.