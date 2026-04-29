Depois de apresentar o PTRR, Montenegro enfrenta o teste do Parlamento. Acompanhe aqui

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, volta esta quarta-feira ao Parlamento para odebate quinzenal, um dia depois de ter apresentado a versão final do PTRR – Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência. Em destaque entre as intervenções e perguntas dos deputados deverá estar também a reforma da lei laboral, que se mantém num impasse em concertação social.

O debate na Assembleia na República arranca com uma intervenção inicial do líder do Governo, seguindo-se as perguntas da oposição, começando pelo Chega e depois PS, Iniciativa Liberal, Livre, PCP e os deputados únicos do Bloco de Esquerda, PAN e JPP. No final será a vez dos partidos que suportam o Executivo, CDS-PP e PSD.