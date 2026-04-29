Depósitos das famílias avançam 4,8% para novo recorde em março

No final de março de 2026, o stock de depósitos de particulares nos bancos residentes totalizava 201,7 mil milhões de euros, mais 570 milhões do que em fevereiro, informou esta quarta-feira o Banco de Portugal (BdP).

A subida homóloga de 4,8% compara com a de 4,4% em fevereiro e “refletiu aumentos de 185 milhões de euros nas responsabilidades à vista (maioritariamente depósitos à ordem) e de 385 milhões nos depósitos a prazo (que incluem depósitos com prazo acordado e depósitos com pré-aviso)”, adiantou o BdP.

O stock de depósitos das empresas nos bancos residentes atingiu 77,4 mil milhões de euros no final de março, mais 3,6 mil milhões do que no final do mês anterior, acrescentou. A taxa de crescimento anual aumentou para 11,6%, acima dos 7,7% registados em fevereiro. Foi a taxa mais elevada desde junho de 2022, adiantou o banco central.

“A evolução verificada em março nos depósitos das empresas nos bancos residentes poderá estar relacionada com o facto de as emissões de títulos de dívida das empresas terem excedido as amortizações e ainda com o aumento dos empréstimos”, explicou.