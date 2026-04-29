EasyJet e Rolls-Royce completam com sucesso o teste pioneiro da indústria com motor de aeronave 100% movido a hidrogénio

Pela primeira vez na indústria, as empresas testaram um motor aeronáutico Rolls-Royce Pearl 15 modificado, atingindo a potência máxima de descolagem enquanto funcionava com 100% de hidrogénio, no Stennis Space Center da NASA, perto de Bay St. Louis (Mississippi).

Esta importante conquista é o resultado de um programa de quatro anos entre a Rolls-Royce, a easyJet e parceiros globais para explorar o hidrogénio como possível combustível de aviação e gerar conhecimento técnico para futuras aplicações de propulsão.

A easyJet explicou que desempenhou um papel fundamental no apoio ao desenvolvimento da tecnologia de turbinas a gás de hidrogénio, como parte das suas ambições de descarbonização a longo prazo. A ampliação da colaboração da Rolls-Royce com a Tata Consultancy Services (TCS) acelerou o progresso rumo aos seus objetivos tecnológicos, contribuindo com capacidades adicionais em áreas-chave da engenharia.

Durante esta fase do programa, os engenheiros demonstraram que um motor a reação moderno, adaptável a aviões de corredor único, pode funcionar com segurança com hidrogénio gasoso ao longo de todo o ciclo de voo simulado, incluindo o arranque, a descolagem, a fase de cruzeiro e a aterragem.

O programa da Rolls-Royce seguiu uma abordagem incremental baseada na tecnologia para demonstrar os princípios fundamentais. Desde os primeiros testes do motor em Boscombe Down (Reino Unido) em 2022, a tecnologia foi ampliada e desenvolvida através de um programa no Reino Unido e na Europa de ensaios de componentes e sistemas, incluindo a criação de uma instalação de testes de hidrogénio em escala real no HSE, antes da sua integração completa num motor de demonstração alimentado a hidrogénio. As modificações iniciais centraram-se também em adaptar o motor para substituir o combustível convencional por hidrogénio, tendo em conta tanto as emissões de carbono como as não relacionadas com o CO₂ através de um vasto programa de combustão.

David Morgan, diretor de operações da easyJet, afirma: «Este marco pioneiro na indústria é uma prova clara do progresso alcançado na nossa colaboração com a Rolls-Royce, levando o hidrogénio de um conceito inicial a um motor completo e a testes bem-sucedidos em apenas alguns anos. Demonstrar o funcionamento com 100% de hidrogénio em grande escala é uma conquista muito significativa e representa um passo importante para a ambição da easyJet de alcançar emissões líquidas zero, apoiando a transição a longo prazo para uma aviação mais sustentável.»

O programa proporcionou conhecimentos valiosos sobre a combustão do hidrogénio, os sistemas de combustível e a integração do motor, reforçando o potencial dos futuros aviões movidos a hidrogénio para reduzir significativamente as emissões de carbono na aviação europeia e britânica, complementando ainda a utilização de combustíveis sustentáveis para a aviação (SAF) para apoiar o crescimento futuro, tal como consta no relatório Enabling Hydrogen in the European Aviation Market.

Adam Newman, responsável pela engenharia do programa de demonstração de hidrogénio da Rolls-Royce, comenta: «Este programa proporcionou-nos a compreensão mais clara da indústria sobre como o hidrogénio se comporta numa turbina a gás aeronáutica moderna. Através de uma abordagem de testes colaborativa e por fases, validámos tecnologias de combustão, combustível e sistemas de controlo, e demonstrámos a utilização segura do hidrogénio desde a conceção até à entrada em serviço, manutenção e testes».

«Explorámos uma vasta gama de condições operacionais, incluindo cenários de falha, o que permitiu operar à potência máxima e durante todo o ciclo de voo. A rapidez na execução foi fundamental, e os conhecimentos adquiridos, muitos deles aplicáveis a diferentes combustíveis, serão utilizados em programas futuros, incluindo o UltraFan, reforçando a nossa confiança de que a turbina a gás continuará a ser fundamental para o futuro da aviação sustentável», acrescentou.

Anupam Singhal, presidente de produção da Tata Consultancy Services, afirma: «Este marco reflete o que é possível alcançar quando a engenharia avançada se alia a capacidades digitais e a uma colaboração profunda no ecossistema, para tornar a inovação disruptiva uma realidade. Na TCS, estamos orgulhosos de apoiar a Rolls-Royce na aceleração da propulsão a hidrogénio através da nossa experiência em engenharia, sistemas e software. Esta conquista marca um avanço significativo, demonstrando não só a viabilidade do hidrogénio, mas também a preparação do setor para transformar a ambição em ação.»

O Dr. Nigel Moss, responsável pelo setor aeroespacial no centro científico da Health and Safety Executive (Reino Unido), afirma: «Há mais de duas décadas que o nosso centro desenvolve uma experiência líder a nível mundial na manipulação segura do hidrogénio, e o nosso trabalho neste projeto incluiu a construção e o teste de infraestruturas de hidrogénio pressurizado para cumprir requisitos exigentes de segurança e desempenho. Como sempre no setor aeroespacial, a segurança tem sido uma prioridade absoluta neste trabalho inovador».

Christine Powell, diretora interina do Centro Stennis da NASA, acrescenta: «O Centro Stennis da NASA tem-se revelado um local de referência que permite à indústria realizar os testes especializados necessários para as suas missões. Este marco é um excelente exemplo de como a nossa infraestrutura e experiência podem ser aproveitadas para impulsionar tecnologias futuras e resolver desafios mais amplos.»