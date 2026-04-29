EasyJet e Rolls-Royce completam com sucesso o teste pioneiro da indústria com motor de aeronave 100% movido a hidrogénio
EasyJet e Rolls-Royce alcançaram com sucesso um marco importante nos testes com hidrogénio como combustível de aviação, representando um passo significativo para reduzir as emissões do setor.
Pela primeira vez na indústria, as empresas testaram um motor aeronáutico Rolls-Royce Pearl 15 modificado, atingindo a potência máxima de descolagem enquanto funcionava com 100% de hidrogénio, no Stennis Space Center da NASA, perto de Bay St. Louis (Mississippi).
Esta importante conquista é o resultado de um programa de quatro anos entre a Rolls-Royce, a easyJet e parceiros globais para explorar o hidrogénio como possível combustível de aviação e gerar conhecimento técnico para futuras aplicações de propulsão.
A easyJet explicou que desempenhou um papel fundamental no apoio ao desenvolvimento da tecnologia de turbinas a gás de hidrogénio, como parte das suas ambições de descarbonização a longo prazo. A ampliação da colaboração da Rolls-Royce com a Tata Consultancy Services (TCS) acelerou o progresso rumo aos seus objetivos tecnológicos, contribuindo com capacidades adicionais em áreas-chave da engenharia.
Durante esta fase do programa, os engenheiros demonstraram que um motor a reação moderno, adaptável a aviões de corredor único, pode funcionar com segurança com hidrogénio gasoso ao longo de todo o ciclo de voo simulado, incluindo o arranque, a descolagem, a fase de cruzeiro e a aterragem.
O programa da Rolls-Royce seguiu uma abordagem incremental baseada na tecnologia para demonstrar os princípios fundamentais. Desde os primeiros testes do motor em Boscombe Down (Reino Unido) em 2022, a tecnologia foi ampliada e desenvolvida através de um programa no Reino Unido e na Europa de ensaios de componentes e sistemas, incluindo a criação de uma instalação de testes de hidrogénio em escala real no HSE, antes da sua integração completa num motor de demonstração alimentado a hidrogénio. As modificações iniciais centraram-se também em adaptar o motor para substituir o combustível convencional por hidrogénio, tendo em conta tanto as emissões de carbono como as não relacionadas com o CO₂ através de um vasto programa de combustão.
David Morgan, diretor de operações da easyJet, afirma: «Este marco pioneiro na indústria é uma prova clara do progresso alcançado na nossa colaboração com a Rolls-Royce, levando o hidrogénio de um conceito inicial a um motor completo e a testes bem-sucedidos em apenas alguns anos. Demonstrar o funcionamento com 100% de hidrogénio em grande escala é uma conquista muito significativa e representa um passo importante para a ambição da easyJet de alcançar emissões líquidas zero, apoiando a transição a longo prazo para uma aviação mais sustentável.»
O programa proporcionou conhecimentos valiosos sobre a combustão do hidrogénio, os sistemas de combustível e a integração do motor, reforçando o potencial dos futuros aviões movidos a hidrogénio para reduzir significativamente as emissões de carbono na aviação europeia e britânica, complementando ainda a utilização de combustíveis sustentáveis para a aviação (SAF) para apoiar o crescimento futuro, tal como consta no relatório Enabling Hydrogen in the European Aviation Market.
Adam Newman, responsável pela engenharia do programa de demonstração de hidrogénio da Rolls-Royce, comenta: «Este programa proporcionou-nos a compreensão mais clara da indústria sobre como o hidrogénio se comporta numa turbina a gás aeronáutica moderna. Através de uma abordagem de testes colaborativa e por fases, validámos tecnologias de combustão, combustível e sistemas de controlo, e demonstrámos a utilização segura do hidrogénio desde a conceção até à entrada em serviço, manutenção e testes».
«Explorámos uma vasta gama de condições operacionais, incluindo cenários de falha, o que permitiu operar à potência máxima e durante todo o ciclo de voo. A rapidez na execução foi fundamental, e os conhecimentos adquiridos, muitos deles aplicáveis a diferentes combustíveis, serão utilizados em programas futuros, incluindo o UltraFan, reforçando a nossa confiança de que a turbina a gás continuará a ser fundamental para o futuro da aviação sustentável», acrescentou.
Anupam Singhal, presidente de produção da Tata Consultancy Services, afirma: «Este marco reflete o que é possível alcançar quando a engenharia avançada se alia a capacidades digitais e a uma colaboração profunda no ecossistema, para tornar a inovação disruptiva uma realidade. Na TCS, estamos orgulhosos de apoiar a Rolls-Royce na aceleração da propulsão a hidrogénio através da nossa experiência em engenharia, sistemas e software. Esta conquista marca um avanço significativo, demonstrando não só a viabilidade do hidrogénio, mas também a preparação do setor para transformar a ambição em ação.»
O Dr. Nigel Moss, responsável pelo setor aeroespacial no centro científico da Health and Safety Executive (Reino Unido), afirma: «Há mais de duas décadas que o nosso centro desenvolve uma experiência líder a nível mundial na manipulação segura do hidrogénio, e o nosso trabalho neste projeto incluiu a construção e o teste de infraestruturas de hidrogénio pressurizado para cumprir requisitos exigentes de segurança e desempenho. Como sempre no setor aeroespacial, a segurança tem sido uma prioridade absoluta neste trabalho inovador».
Christine Powell, diretora interina do Centro Stennis da NASA, acrescenta: «O Centro Stennis da NASA tem-se revelado um local de referência que permite à indústria realizar os testes especializados necessários para as suas missões. Este marco é um excelente exemplo de como a nossa infraestrutura e experiência podem ser aproveitadas para impulsionar tecnologias futuras e resolver desafios mais amplos.»
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