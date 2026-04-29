ECO Avenida

Estée Lauder prepara opa sobre a Puig

 ECO,

A Estée Lauder está a avaliar o lançamento de uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre 100% das ações de classe B da Puig, a um preço entre 18 e 19 euros por título, no quadro das negociações para uma fusão entre os dois grupos de beleza, noticia o jornal económico Expansión.

As conversações continuam em curso e ainda não há acordo fechado. Segundo o jornal espanhol, há entendimento em alguns pontos relevantes, incluindo o preço das ações de classe B, a equação de troca e matérias de governação, mas subsistem temas financeiros e de controlo societário por resolver. Estée Lauder e Puig recusaram comentar.

A operação teria uma contrapartida mista, em dinheiro e ações. A estrutura deverá ter em conta os sistemas de ações com direitos de voto reforçados das duas empresas, que permitem às famílias fundadoras manter o controlo. De acordo com o Expansión, o essencial da transação poderá passar por uma troca de ações especiais entre as famílias Lauder e Puig.

A Estée Lauder terá, ainda assim, de assegurar aos minoritários da Puig a possibilidade de receberem dinheiro pelas ações de classe B. O preço poderá situar-se entre 18,5 e 18,7 euros por ação, segundo uma das fontes citadas. No limite inferior, representa uma prima de 0,93% face ao fecho anterior e de 23% face à cotação antes de serem conhecidas as negociações.

O Expansión escreve ainda que a JPMorgan foi mandatada para estruturar o financiamento da componente em dinheiro, que poderá ascender a cerca de 3.250 milhões de euros, e a refinanciação de cerca de 1.500 milhões de euros de dívida da Puig. A operação juntaria marcas como Estée Lauder, Clinique, La Mer, M·A·C e Jo Malone London a Rabanne, Carolina Herrera, Charlotte Tilbury, Jean Paul Gaultier, Nina Ricci e Byredo.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares
Para si
Mercados
