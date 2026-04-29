Estoril Sol falha prazo para divulgar resultados de 2025
O grupo estima que o processo de fecho de contas e de auditoria externa esteja concluído nas próximas três semanas e depois “serão de imediato cumpridas todas as obrigações de divulgação”.
A Estoril Sol indicou esta quarta-feira que não vai conseguir divulgar os resultados de 2025 ainda este mês, no fim do qual termina o prazo legal, mas espera concluir o processo em três semanas.
“A sociedade encontra-se obrigada a divulgar as suas demonstrações financeiras consolidadas relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025 no prazo máximo de quatro meses após o término desse exercício, ou seja, até ao dia 30 de abril de 2026”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
Contudo, a Estoril Sol adiantou que não vai conseguir cumprir este prazo legal devido à impossibilidade de concluir o processo de fecho de contas e de auditoria externa.
O Conselho de Administração do grupo estima que o processo esteja concluído nas próximas três semanas e depois “serão de imediato cumpridas todas as obrigações de divulgação de informação financeira”.
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