Ex-ministro Gomes Cravinho na calha para reitor do Colégio da Europa
Antigo governante socialista, representante especial da UE para o Sahel, visitou a instituição de ensino superior belga e conversou com os alunos em fevereiro, mas enfrenta "grande concorrência".
O ex-ministro João Gomes Cravinho, que teve a pasta da Defesa e também dos Negócios Estrangeiros nos Governos de António Costa, é o favorito para se tornar o novo reitor da universidade belga College of Europe (Colégio da Europa), avança esta quarta-feira a rede internacional de notícias Euractiv.
João Gomes Cravinho, representante especial da União Europeia (UE) para a região do Sahel, visitou a instituição de ensino superior e conversou com os alunos em fevereiro, na qualidade de enviado da UE, mas fontes indicam à Euractiv que o antigo governante português está na pole position nesta corrida à liderança do Colégio da Europa.
Segundo a rede noticiosa de Bruxelas, o diplomata enfrenta “uma grande concorrência” para o cargo, nomeadamente Cecilia Malmström, ex-comissária europeia para o Comércio, e Frans Timmermans, ex-vice-presidente executivo da Comissão Europeia.
No ano passado, o Colégio da Europa (College of Europe), em Bruges, ficou marcado por um escândalo de corrupção que levou à detenção da sua antiga reitora, Federica Mogherini, por suspeitas de fraude num contrato público ligado à Academia Diplomática Europeia. A ex-chefe da diplomacia da UE deixou as funções académicas, depois de a polícia belga ter avançado com buscas
Entre os alumni do Colégio da Europa estão Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, Alexander Stubb, Presidente da Finlândia, e o antigo comissário europeu Margaritis Schinas.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Ex-ministro Gomes Cravinho na calha para reitor do Colégio da Europa
{{ noCommentsLabel }}