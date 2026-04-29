Educação

Ex-ministro Gomes Cravinho na calha para reitor do Colégio da Europa

  • ECO
  • 18:47

Antigo governante socialista, representante especial da UE para o Sahel, visitou a instituição de ensino superior belga e conversou com os alunos em fevereiro, mas enfrenta "grande concorrência".

O ex-ministro João Gomes Cravinho, que teve a pasta da Defesa e também dos Negócios Estrangeiros nos Governos de António Costa, é o favorito para se tornar o novo reitor da universidade belga College of Europe (Colégio da Europa), avança esta quarta-feira a rede internacional de notícias Euractiv.

João Gomes Cravinho, representante especial da União Europeia (UE) para a região do Sahel, visitou a instituição de ensino superior e conversou com os alunos em fevereiro, na qualidade de enviado da UE, mas fontes indicam à Euractiv que o antigo governante português está na pole position nesta corrida à liderança do Colégio da Europa.

Segundo a rede noticiosa de Bruxelas, o diplomata enfrenta “uma grande concorrência” para o cargo, nomeadamente Cecilia Malmström, ex-comissária europeia para o Comércio, e Frans Timmermans, ex-vice-presidente executivo da Comissão Europeia.

No ano passado, o Colégio da Europa (College of Europe), em Bruges, ficou marcado por um escândalo de corrupção que levou à detenção da sua antiga reitora, Federica Mogherini, por suspeitas de fraude num contrato público ligado à Academia Diplomática Europeia. A ex-chefe da diplomacia da UE deixou as funções académicas, depois de a polícia belga ter avançado com buscas

Entre os alumni do Colégio da Europa ​​estão Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, Alexander Stubb, Presidente da Finlândia, e o antigo comissário europeu Margaritis Schinas.

