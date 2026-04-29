Comércio

Exportações portuguesas caem mais de 6% no primeiro trimestre

  • Joana Abrantes Gomes
  • 11:14

Quedas de 14,1% e 14,9% em janeiro e fevereiro, respetivamente, já apontavam para uma quebra das vendas de bens ao estrangeiro nos primeiros três meses de 2026. Importações, por sua vez, subiram 2,6%.

Num período marcado pelas tempestades que assolaram o país, atingindo sobretudo a região Centro, e o conflito no Médio Oriente, as exportações portuguesas de bens caíram 6,4% no primeiro trimestre deste ano em termos homólogos, enquanto as importações aumentaram 2,6%, o que, de acordo com a estimativa rápida divulgada esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), resultou num agravamento do saldo da balança comercial.

Os dados do comércio internacional referentes aos primeiros dois meses de 2026 já faziam antever uma quebra na venda de bens ao estrangeiro nas estatísticas do primeiro trimestre: em janeiro, em cuja reta final chegaram as primeiras tempestades que fustigaram o país, as exportações registaram uma diminuição homóloga de 14,1%; em fevereiro, marcado pelo início da guerra dos EUA e de Israel contra o Irão, o recuo atingiu os 14,9%.

Em março, o último mês do trimestre em análise, fizeram-se sentir os primeiros efeitos do conflito, que se estendeu a praticamente todo o Médio Oriente, região que é a maior produtora mundial de petróleo, pelo que a estimativa do INE divulgada esta quarta-feira já terá em conta a subida dos preços, em particular dos produtos derivados do crude.

Segundo o gabinete estatístico, quando excluídas as transações TTE — ou seja, as transações com vista a ou na sequência de trabalhos por encomenda (sem transferência de propriedade –, verifica-se um acréscimo nas exportações (+1,1%) e acentua-se o crescimento nas importações (+4,2%).

No último trimestre de 2025, registaram-se decréscimos em ambos os fluxos: -2,8% nas exportações (-3,6% sem TTE) e -4,2% nas importações (-3,1% sem TTE).

“Assim, no primeiro trimestre de 2026, observou-se um acentuar da trajetória de decréscimo das exportações e uma inversão da evolução das importações, resultando num agravamento do saldo da balança comercial”, conclui o INE.

Fonte: INE

(Notícia atualizada às 11h49)

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