Fidelidade quebra tabu de “não falar de dinheiro à mesa”

A seguradora quer abanar a tradição para conquistar a poupança das famílias portuguesas. Lançou uma campanha multimeios para mais que duplicar os detentores da sua app Mysavings.

A Fidelidade lançou esta quarta-feira uma nova campanha institucional multimeios dedicada à poupança, intitulada “Mais do que seguros, seguros a falar de dinheiro”. A campanha convida os portugueses a quebrar um dos maiores tabus culturais: falar abertamente sobre dinheiro.

Com 33% das famílias portuguesas a garantir que não se fala de dinheiro em casa, menos ainda “à mesa”, a ideia é mudar esta realidade. Diz a Fidelidade que apesar da informação disponível e da crescente oferta de soluções financeiras, “o silêncio à volta do dinheiro atravessa gerações e dificulta a reflexão, a partilha e a adoção de hábitos financeiros mais conscientes”. Por isso, a ideia proposta nesta campanha é: “não se fala de dinheiro à mesa, mas devia”. Um dos filmes a difundir é este:

Com criatividade da WPP, produção da Krypton e planeamento de meios da Mindshare, a campanha arrancou a 29 de abril e vai estar presente ao longo do ano em suportes como televisão, rádio, meios online e meios exteriores, para além de ser veiculada em toda a rede e pontos de venda Fidelidade.

Atingir 250.000 contas mysavings

Sérgio Carvalho, Head of Marketing and Client da Fidelidade, enquadra este novo avanço na captação de poupanças com os objetivos anunciados pelo CEO Rogério Campos Henriques de duplicar para 6%, até 2030, a parcela de poupanças dos portugueses geridas pela Fidelidade, através dos seus seguros de Vida e financeiros.

Tendo como base a estratégia de orientar a empresa para a “Longevidade” — o aumento da esperança de vida dos portugueses assim aconselha –, Cristina Tavares, Head of Branding & Communications da Fidelidade, explica que esse acompanhamento e preparação ao longo da vida dos clientes, acontece oferecendo soluções financeiras e de serviços nas áreas da saúde, património, assistência e poupança. Esta iniciativa, diz a Fidelidade, reforça o compromisso da seguradora “com a educação financeira e a promoção da poupança, contribuindo para uma sociedade mais preparada para enfrentar o futuro — um futuro mais longo, mas que importa viver com maior autonomia, segurança e qualidade”.

Neste momento, os clientes Mysavings, que dispõem de uma app atualizada ao segundo com o estado das suas contas poupança, já são perto de 100.000 e os ativos sob gestão atingiram perto de 700 milhões de euros. Sérgio Carvalho garante a popularidade das soluções ao oferecer entregas a partir de 25 euros, juros diários, resgate imediato possível e quatro diferentes tipos de investimento com crescentes níveis de risco e, igualmente, crescente potencial de rentabilidade. Em 2028, a Fidelidade quer contar com 250.000 detentores de contas Mysavings.

Para além de canais de distribuição habituais –- 420 lojas e 2.900 agentes de seguros — a subscrição de novas contas Mysavings conta com a atração do Trusty, cão robótico que reage a emoções geradas pela app Mysavings, bem como de uma equipa especializada de 150 Mediadores Certificados pela marca, com conhecimentos financeiros em matérias financeiras e de investimento.