Francisco Rodrigues dos Santos junta-se ao GCI Media Group

Francisco Rodrigues dos Santos tinha integrado em março a Costa Pinto Advogados como Of Counsel, vínculo que se irá manter.

Francisco Rodrigues dos Santos é o novo corporate affairs advisor do GCI Media Group, grupo de consultoria que integra várias marcas de comunicação no seu portfólio. A integração do advogado e ex-líder do CDS/PP, ocorre após “Chicão” ter integrado em março a Costa Pinto Avogados como Of Counsel, reforçando a sua prática no Direito Imobiliário, Direito Administrativo e Contencioso. Esse vínculo irá manter-se.

Segundo explicado em comunicado, Francisco Rodrigues dos Santos vai assumir funções de aconselhamento estratégico e consultoria na área de corporate affairs no GCI Media Group, onde colocará ao serviço a sua experiência em advocacia, liderança política, relações institucionais e análise estratégica.

“Ao longo da sua carreira, Francisco Rodrigues dos Santos tem-se destacado pela sua capacidade de comunicação, pensamento crítico e profundo conhecimento do panorama político, económico e empresarial nacional. A sua formação em Direito pela Universidade de Lisboa e a sua experiência executiva consolidaram as suas competências em negociação, diplomacia e gestão de stakeholders“, aponta o grupo de consultoria.

José Costa Pinto, managing partner da Costa Pinto Advogados, em resposta ao +M, explica que esta associação “não só não impacta o seu vínculo, como foi ponderada e acordada mesmo antes do respetivo início”.

“O Francisco mantém-se como of counsel do escritório, uma posição que, pela sua natureza, corresponde a uma colaboração flexível e não exclusiva, que é plenamente compatível com o exercício de outras atividades profissionais – como, de resto, temos outros exemplos no escritório”, acrescenta.

Esta é a mais recente mexida no GCI Media Group, depois de Pedro Costa, o filho do ex-primeiro-ministro e presidente do Conselho Europeu, António Costa, ter trocado a direção-geral do grupo pelo cargo de senior advisor da agência de lóbi Harmon.