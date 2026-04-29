Generali Tranquilidade tem 80 vagas para estágios remunerados para jovens

A Generali Tranquilidade está à procura de jovens para 80 vagas de estágios, com duração de 12 meses, remuneração e um modelo de trabalho flexível. De acordo com a empresa, nos últimos anos, mais de 250 jovens passaram pelos seus vários programas de estágios.

“A Generali Tranquilidade volta a apostar no talento jovem com uma nova edição dos seus programas de trainees e estágios de verão. Este ano a empresa disponibiliza mais de 80 vagas em diferentes áreas do negócio”, informa a empresa, num comunicado enviado esta manhã às redações.

Há quatro programas com vagas disponíveis. O “Xpert” destina-se a jovens com formação técnico-profissional em “áreas específicas do negócio segurador e de sistemas de informação ou similares”. “Com um modelo focado na especialização e na aprendizagem prática, este programa de 12 meses (início em outubro) oferece uma vertente prática e contacto direto com um setor em permanente transformação”, explica a Generali Tranquilidade.

Já o programa “DataLab” visa responder à crescente importância dos dados para a tomada de decisão, pelo que, neste caso, o foco são os jovens com pensamento crítico e forte capacidade analítica, interessados em contribuir para o crescimento e inovação do negócio segurador. O arranque também será em outubro.

Por outro lado, o programa “Rocket” dirige-se a recém-licenciados ou estudantes de mestrado. “Durante o programa, os participantes integram diferentes áreas de apoio ao negócio e participam em projetos multidisciplinares com impacto real

na organização“, é sublinhado em comunicado.

Por fim, para os meses de verão, o programa “Wave” é para os estudantes que queiram viver uma experiência profissional entre julho e agosto, “combinando aprendizagem académica com prática em contexto real de trabalho”. “Uma oportunidade para conhecer o setor por dentro e ganhar experiência relevante na área de estudos”, aponta a Generali Tranquilidade.

“Em qualquer um dos programas, a proposta de valor contempla estágios remunerados e um modelo de trabalho flexível, adequado às funções“, termina a empresa.