Incerteza geopolítica leva Fed a congelar juros na despedida de Powell

⚡ ECO Fast A Reserva Federal dos EUA decidiu manter as taxas de juro inalteradas, refletindo incertezas económicas devido à guerra no Médio Oriente e à inflação crescente.

A decisão foi a mais dividida desde 1992, com três votos dissidentes que expressaram preocupações sobre a comunicação da Fed em relação à redução dos custos de financiamento e um a favor de um corte.

Os analistas preveem um possível corte nas taxas de juro, mas apontam para incerteza sobre o timing.

A Reserva Federal norte-americana (Fed) manteve esta quarta-feira as taxas de juro inalteradas, numa decisão tomada pelo Comité de Política Monetária (FOMC) amplamente antecipada por analistas e investidores, com a taxa das Federal Funds Rates a ficar no intervalo 3,50%-3,75% pela terceira reunião consecutiva devido à incerteza provocada pela guerra no Médio Oriente.

A decisão foi, no entanto, a mais dividida desde 1992, salientando dessa forma preocupações crescentes com a inflação numa declaração de política monetária que suscitou três votos dissidentes por parte de membros que já não consideram que o banco central dos EUA deva comunicar uma tendência para a redução dos custos de financiamento.

Um quarto voto dissidente, o de Stephen Mirran (nomeado por Donald Trump), foi a favor de uma redução da taxa de juro de um quarto de ponto percentual.

“A inflação está elevada, refletindo, em parte, o recente aumento dos preços globais da energia”, afirmou a Reserva Federal em comunicado, numa mudança face à formulação anterior, que referia que a inflação estava apenas “ligeiramente” elevada.

“Os acontecimentos no Médio Oriente estão a contribuir para um elevado nível de incerteza quanto às perspetivas económicas”, sublinhou.

Atividade económica expande a ritmo sólido

O Comité acrescentou que os indicadores recentes sugerem que “a atividade económica tem vindo a expandir-se a um ritmo sólido“, registando ainda que a criação de emprego “tem-se mantido baixa, em média, e a taxa de desemprego tem-se mantido praticamente inalterada nos últimos meses”.

A escalada do conflito no Médio Oriente, desencadeado pelos ataques dos EUA e Israel ao Irão a 28 de fevereiro, fez disparar o preço do petróleo, elevou os preços da gasolina nos EUA e obrigou os principais bancos centrais globais a adotar uma postura de cautela.

No caso dos Estados Unidos, vários analistas preveem que o próximo passo do banco central poderá ser um corte nos juros , mas apontam para a dificuldade em apontar o timing. Os investidores apontam até para uma manutenção nos atuais níveis este ano.

Essa subida eventual descida , em qualquer caso, depois da saída de Jerome Powell da presidência da Fed, com a confirmação no Senado do seu sucessor, Kevin Warsh, nomeado por Donald Trump, prevista para a semana de 11 de maio.

(Notícia atualizada às 19h11)