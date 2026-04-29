Live Nation, Espanha e UAX lançam quatro novos graus para formar a próxima geração de “líderes” na indústria musical

Conforme relatado, esta colaboração combina excelência académica com conhecimento prático do setor para oferecer uma proposta de formação com foco internacional, alinhada com as necessidades em mudança da indústria. Além disso, reforça o compromisso da Live Nation Espanha com o desenvolvimento de talento, coincidindo com o décimo aniversário do seu Mestrado em Indústria da Música ao Vivo, já consolidado.

O lançamento ocorre num contexto de crescimento contínuo no setor da música ao vivo, com um aumento de 11,24% em termos homólogos em Espanha, atingindo 807,2 milhões de euros. A isto junta-se o recente anúncio da Live Nation sobre a criação de um novo espaço em colaboração com o Oak View Group (OVG) e o Atlético de Madrid. Com a futura abertura de outro grande espaço em Madrid, é evidenciada a crescente necessidade de profissionais altamente qualificados para apoiar este ecossistema em expansão.

Para responder a esta procura, a nova oferta de formação incluirá, além do já existente Mestrado em Gestão de Música ao Vivo, quatro novos: Mestrado em Cultura, Desporto, Media e Gestão de Entretenimento, Licenciatura em Composição e Criação Musical Aplicada, MBA Programa de Negócios da Música e IA Aplicada à Criação para Media Audiovisual.

Cada um destes programas combinará formação académica com experiência prática em áreas-chave como gestão, produção, tecnologia e desenvolvimento criativo. Deve lembrar-se que a Faculdade de Música e Artes Performativas da Universidade Alfonso X el Sabio é a única faculdade em Espanha dedicada a estudos de licenciatura e pós-graduação em música e artes performativas.

Como parceiro estratégico, a Live Nation Spain terá um papel central no desenho dos programas, oferecendo aos estudantes acesso ao ecossistema da música ao vivo. Os estudantes poderão beneficiar de masterclasses, reuniões com profissionais do setor e experiências exclusivas nos bastidores em grandes produções. Além disso, os estudantes com melhor desempenho terão a oportunidade de aceder a estágios na Live Nation e na sua rede de empresas colaboradoras.

Ana Gómez de Castro, Diretora de Educação, RSE e Relações Públicas da Live Nation Espanha, salientou que “contribuir para a formação do talento que irá moldar a música nos próximos anos é uma prioridade estratégica para nós. Queremos oferecer-lhes as ferramentas e chaves necessárias para que se tornem profissionais capazes de liderar a sua evolução. Este acordo com a UAX permite-nos dar um passo decisivo para promover a formação na área da performance ao vivo e responder a uma procura real do mercado, preparando perfis qualificados que possam sustentar o seu crescimento contínuo”.

Para Carla F. Benedicto, diretora da Faculdade de Música e Artes Performativas e do Centro Musical de Alto Desempenho UAX, “esta aliança com a Live Nation Spain permite-nos trazer o nosso modelo educativo para a indústria do entretenimento, garantindo excelência académica e rigor na formação dos seus futuros líderes. Ao mesmo tempo, a Live Nation Spain proporciona-nos a experiência e participação de excelentes profissionais nos nossos programas, garantindo que o talento que formamos na UAX tenha as ferramentas necessárias para integrar um mundo de trabalho em constante mudança nas melhores condições.”