Lucros da Visabeira superam os 100 milhões. Já só 19% da receita vem de Portugal

O Grupo Visabeira aumentou em 15,3% o volume de negócios em 2025, para 2.727 milhões de euros, apoiado no crescimento da atividade na Europa e no mercado americano. Um desempenho que levou o lucro a ultrapassar os 100 milhões de euros.

O maior crescimento da receita veio da área core do grupo, a Visabeira Global, que atua nos setores das telecomunicações, energia, tecnologia e construção, que alcançou um volume de negócios recorde de 2.460 milhões de euros, mais 16,2% do que em 2024.

Na Visabeira Indústria, onde se insere a Vista Alegre ou a Bordallo Pinheiro, o crescimento das receitas foi de 5,5%, para 192 milhões de euros, indica o grupo em comunicado. A Visabeira Turismo e Imobiliária, onde pontuam os hotéis Montebelo, fechou 2025 com vendas de 75 milhões, mais 12,9% que no período homólogo.

Por regiões, a Europa continua a ser dominante e contribuiu com um crescimento de 15,4% nas receitas (1.257 mihões). Ainda mais robusta foi a evolução da atividade nos EUA, que cresceu 23,1% para 814 milhões de euros, representando já 30% do negócio do grupo. A Visabeira entrou nos EUA com a aquisição da J.F Edwards Construction Company em 2021. Em 2024 adquiriu a Verita Telecommunications Corporation e a Sargent Eletric.

Em África, as vendas aumentaram 7,7% para 127 milhões, acima do crescimento de 6,5% registado em Portugal, que já só pesa 19,4% no volume de negócios do grupo.

“Concluímos 2025 com um desempenho muito positivo, sustentado no crescimento orgânico das nossas operações e na bem-sucedida integração das empresas adquiridas nos Estados Unidos, que contribuíram de forma relevante para o reforço da nossa capacidade operacional e geração de valor”, salienta o CEO, Nuno Terras Marques, citado no comunicado.

Os meios de exploração libertos (EBITDA) somaram 326 milhões de euros, mais 22,9% que em 2024, contribuindo para que o resultado líquido “ultrapassasse os 100 milhões de euros”.

“Destaca-se ainda a robustez da nossa carteira de encomendas, que atingiu um valor recorde de 6,15 mil milhões de euros em contratos assinados, assegurando elevada visibilidade e sustentação para um crescimento futuro sólido e sustentável”, sublinha também o CEO.