Lucros do Santander sobem 60% no primeiro trimestre à boleia da venda na Polónia. Portugal contribuiu com 250 milhões
Santander teve lucros de 5.455 milhões graças ao impacto extraordinário da venda, em janeiro da filial polaca com uma mais valia de 1.895 milhões. Santander Portugal teve um lucro de 250 milhões.
O banco Santander teve lucros de 5.455 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, mais 60% do que nos mesmos meses de 2025, anunciou esta quarta-feira o grupo financeiro espanhol. Portugal contribuiu com 250 milhões.
Estes resultados incluem um impacto extraordinário que resultou da conclusão da venda, em janeiro, do Santander Bank Plska, a filial polaca do banco, uma operação que se traduziu numa mais valia de 1.895 milhões de euros.
Sem o impacto desta operação, os lucros ordinários (comparáveis) do Santander no primeiro trimestre do ano subiram 12%, comparando com o mesmo período de 2025, para um “recorde de 3.560 milhões” de euros, anunciou o banco, num comunicado.
O Santander atribuiu o resultado ao impulso do “êxito da execução da ONE Transformation, a estratégia que inclui a implementação de plataformas globais partilhadas que permitem um crescimento escalável e uma redução do custo de serviços”.
Segundo os resultados que comunicou à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de Espanha, as receitas totais do Santander cresceram 4% no primeiro trimestre, comparando com os mesmos meses de 2025, para 15.140 milhões de euros, enquanto os custos caíram 3% (6.484 milhões de euros).
O grupo Santander passou a ter mais de 176 milhões de clientes em todo o mundo no primeiro trimestre de 2026, tendo incorporado oito milhões de novos clientes nos últimos meses.
O Santander, um dos maiores bancos do mundo, está presente em vários países da Europa e da América, incluindo Portugal. No primeiro trimestre o banco registou um aumento de 6% dos depósitos e de 8% dos empréstimos, em Portugal, de acordo com a apresentação dos resultados. Mas o lucro registou uma queda de 10,1% em termos homólogos. Depois de ter registado um lucro de 963,8 milhões de euros em 2025 em Portugal, o banco ficou-se pelos 250 milhões no primeiro trimestre. Apesar de ser uma quebra face aos três primeiros meses de 2025, é um crescimento relativamente aos 2,2 milhões do último trimestre de 2025
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