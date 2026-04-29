Lucros do Santander sobem 60% no primeiro trimestre à boleia da venda na Polónia. Portugal contribuiu com 250 milhões

O banco Santander teve lucros de 5.455 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, mais 60% do que nos mesmos meses de 2025, anunciou esta quarta-feira o grupo financeiro espanhol. Portugal contribuiu com 250 milhões.

Estes resultados incluem um impacto extraordinário que resultou da conclusão da venda, em janeiro, do Santander Bank Plska, a filial polaca do banco, uma operação que se traduziu numa mais valia de 1.895 milhões de euros.

Sem o impacto desta operação, os lucros ordinários (comparáveis) do Santander no primeiro trimestre do ano subiram 12%, comparando com o mesmo período de 2025, para um “recorde de 3.560 milhões” de euros, anunciou o banco, num comunicado.

O Santander atribuiu o resultado ao impulso do “êxito da execução da ONE Transformation, a estratégia que inclui a implementação de plataformas globais partilhadas que permitem um crescimento escalável e uma redução do custo de serviços”.

Segundo os resultados que comunicou à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de Espanha, as receitas totais do Santander cresceram 4% no primeiro trimestre, comparando com os mesmos meses de 2025, para 15.140 milhões de euros, enquanto os custos caíram 3% (6.484 milhões de euros).

O grupo Santander passou a ter mais de 176 milhões de clientes em todo o mundo no primeiro trimestre de 2026, tendo incorporado oito milhões de novos clientes nos últimos meses.

O Santander, um dos maiores bancos do mundo, está presente em vários países da Europa e da América, incluindo Portugal. No primeiro trimestre o banco registou um aumento de 6% dos depósitos e de 8% dos empréstimos, em Portugal, de acordo com a apresentação dos resultados. Mas o lucro registou uma queda de 10,1% em termos homólogos. Depois de ter registado um lucro de 963,8 milhões de euros em 2025 em Portugal, o banco ficou-se pelos 250 milhões no primeiro trimestre. Apesar de ser uma quebra face aos três primeiros meses de 2025, é um crescimento relativamente aos 2,2 milhões do último trimestre de 2025