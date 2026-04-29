Mercado Ibérico

Médicos de Melilla e CCOO em Ceuta questionam o discurso de Ingesa sobre a situação dos cuidados de saúde

  • Servimedia
  • 7:00

Nos últimos dias, organizações profissionais e sindicais contestaram o discurso do Ingesa sobre a saúde em Ceuta e Melilla, por considerarem que a imagem transmitida está longe da realidade.

Em Melilla, o Colégio Oficial de Médicos exigiu à Ingesa “uma visão ajustada à realidade dos cuidados”, em resposta às recentes declarações da entidade pública, nas quais assegurou que a cidade tem o maior número de profissionais de saúde da sua história e negou problemas difíceis de cobrir.

Segundo os médicos, a situação nos centros de saúde continua marcada por défices estruturais e dificuldades em preencher certas vagas, o que tem impacto na qualidade dos cuidados. Nesta linha, insistiram que “a imagem que Ingesa transmite está longe da realidade do cuidado”, sublinhando a necessidade de adotar medidas eficazes para atrair e reter profissionais.

CEUTA

Por sua vez, em Ceuta, as Comissões Obreras (CCOO) denunciaram que a Ingesa “não cumpre” os compromissos assumidos em relação ao pessoal de saúde. O sindicato alerta que o organismo “chega atrasado e mal novamente e não corresponde às expectativas dos colaboradores”, o que, na sua opinião, agrava a pressão sobre os cuidados e as condições de trabalho.

A CCOO salienta que persistem problemas relacionados com a cobertura de cargos, planeamento de recursos humanos e sobrecarga de trabalho, e insta a Administração a adotar soluções estruturais que garantam cuidados de saúde adequados em ambas as cidades autónomas.

Estas críticas surgem depois de a Ingesa ter defendido publicamente a evolução da sua força de trabalho e rejeitado a existência de dificuldades em preencher cargos, num contexto marcado pelo debate sobre a perceção da saúde em Ceuta e Melilla.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Médicos de Melilla e CCOO em Ceuta questionam o discurso de Ingesa sobre a situação dos cuidados de saúde

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Nomeação de dirigentes fora das regras em 16 municípios

Lusa, ECO,

Tribunal de Contas detetou que 16 câmaras municipais não cumpriram normas sobre os procedimentos e prazos de nomeação de dirigentes em regime de substituição. Oeiras e Seixal sob vigilância.