Médicos de Melilla e CCOO em Ceuta questionam o discurso de Ingesa sobre a situação dos cuidados de saúde

Em Melilla, o Colégio Oficial de Médicos exigiu à Ingesa “uma visão ajustada à realidade dos cuidados”, em resposta às recentes declarações da entidade pública, nas quais assegurou que a cidade tem o maior número de profissionais de saúde da sua história e negou problemas difíceis de cobrir.

Segundo os médicos, a situação nos centros de saúde continua marcada por défices estruturais e dificuldades em preencher certas vagas, o que tem impacto na qualidade dos cuidados. Nesta linha, insistiram que “a imagem que Ingesa transmite está longe da realidade do cuidado”, sublinhando a necessidade de adotar medidas eficazes para atrair e reter profissionais.

CEUTA

Por sua vez, em Ceuta, as Comissões Obreras (CCOO) denunciaram que a Ingesa “não cumpre” os compromissos assumidos em relação ao pessoal de saúde. O sindicato alerta que o organismo “chega atrasado e mal novamente e não corresponde às expectativas dos colaboradores”, o que, na sua opinião, agrava a pressão sobre os cuidados e as condições de trabalho.

A CCOO salienta que persistem problemas relacionados com a cobertura de cargos, planeamento de recursos humanos e sobrecarga de trabalho, e insta a Administração a adotar soluções estruturais que garantam cuidados de saúde adequados em ambas as cidades autónomas.

Estas críticas surgem depois de a Ingesa ter defendido publicamente a evolução da sua força de trabalho e rejeitado a existência de dificuldades em preencher cargos, num contexto marcado pelo debate sobre a perceção da saúde em Ceuta e Melilla.