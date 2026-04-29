Médicos de Melilla e CCOO em Ceuta questionam o discurso de Ingesa sobre a situação dos cuidados de saúde
Nos últimos dias, organizações profissionais e sindicais contestaram o discurso do Ingesa sobre a saúde em Ceuta e Melilla, por considerarem que a imagem transmitida está longe da realidade.
Em Melilla, o Colégio Oficial de Médicos exigiu à Ingesa “uma visão ajustada à realidade dos cuidados”, em resposta às recentes declarações da entidade pública, nas quais assegurou que a cidade tem o maior número de profissionais de saúde da sua história e negou problemas difíceis de cobrir.
Segundo os médicos, a situação nos centros de saúde continua marcada por défices estruturais e dificuldades em preencher certas vagas, o que tem impacto na qualidade dos cuidados. Nesta linha, insistiram que “a imagem que Ingesa transmite está longe da realidade do cuidado”, sublinhando a necessidade de adotar medidas eficazes para atrair e reter profissionais.
CEUTA
Por sua vez, em Ceuta, as Comissões Obreras (CCOO) denunciaram que a Ingesa “não cumpre” os compromissos assumidos em relação ao pessoal de saúde. O sindicato alerta que o organismo “chega atrasado e mal novamente e não corresponde às expectativas dos colaboradores”, o que, na sua opinião, agrava a pressão sobre os cuidados e as condições de trabalho.
A CCOO salienta que persistem problemas relacionados com a cobertura de cargos, planeamento de recursos humanos e sobrecarga de trabalho, e insta a Administração a adotar soluções estruturais que garantam cuidados de saúde adequados em ambas as cidades autónomas.
Estas críticas surgem depois de a Ingesa ter defendido publicamente a evolução da sua força de trabalho e rejeitado a existência de dificuldades em preencher cargos, num contexto marcado pelo debate sobre a perceção da saúde em Ceuta e Melilla.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Médicos de Melilla e CCOO em Ceuta questionam o discurso de Ingesa sobre a situação dos cuidados de saúde
{{ noCommentsLabel }}