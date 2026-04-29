Mudanças no grupo Omnicom. Sandra Alvarez deixa liderança da PHD e Rui Freire está de saída da Initiative

Mariana Daun e Lorena, até agora diretora da Hearts & Science, passará a acumular a direção-geral da PHD.

Sandra Alvarez deixou o Grupo Omnicom, onde era general manager da PHD Portugal, segundo apurou o +M. Também de saída estará Rui Freire, que liderava a Initiative em Portugal. Estas movimentações nas agências de meios do grupo decorrem de uma reestruturação global da rede e não estão relacionadas com o desempenho da operação nacional, que se mantém sustentável.

A saída de Sandra Alvarez da direção-geral da PHD já é oficial, confirmou o +M. Para assegurar a continuidade da liderança, Mariana Daun e Lorena, até agora diretora da Hearts & Science, passará a acumular a direção-geral da PHD.

Quanto a Rui Freire, que ocupava o cargo de managing director da Initiative Portugal – agência integrada no grupo após a fusão com a Interpublic –, o processo de saída está em curso, embora ainda não tenha sido oficializado, segundo apurou o +M.

A reestruturação não se limitou aos cargos de topo. O processo resultou na saída de mais de uma dezena de colaboradores, embora, de acordo com as informações recolhidas, não se prevejam novas reduções no curto prazo. O +M tentou contactar todos os intervenientes, mas não obteve resposta de todos. Até ao momento, só Sandra Alvarez confirmou a sua saída. Contactada pelo +M, a Omnicom Media Portugal não comenta a notícia.

Sandra Alvarez liderava a PHD Portugal há mais de dez anos, acumulando atualmente a vice-presidência da Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing (APPM), onde preside também aos Marketing Awards. Em abril de 2026, assumiu ainda a presidência da direção da ISEG Alumni Económicas. Antes da Omnicom, passou pelo Havas Media Portugal – onde ocupou o cargo de general manager –, Arnold Portugal – como diretora geral –, Banco Espírito Santo, Leo Burnett e DDB, entre outras empresas.

Rui Freire lidera a Initiative Portugal como managing director desde 2020, acumulando, desde 2022, a função de Chief Growth Officer do grupo IPG Mediabrands. O executivo foi anteriormente managing director na Omnicom, tendo já liderado também a Microsoft Advertising em Portugal e ocupado cargos no Havas Media Group e na Controlinveste — antiga holding da Global Media.

Recorde-se que, em Portugal, a Omnicom Media Group e a IPG Mediabrands deram origem à Omnicom Media Portugal. Bernardo Rodo, que assumia até então o cargo CEO da OMD, tornou-se o novo CEO do grupo, e Alberto Rui Pereira, até à altura CEO da IPG Mediabrands, assumiu as funções de COO. Susana Vicente tornou-se a nova managing director da OMD Portugal.

A DDB Portugal assegurou no final do ano passado a total continuidade da sua atividade, após a fusão. A nível mundial, recorde-se, foi anunciado o fim das marcas DDB, FCB e MullenLowe. O encerramento da FCB a nível internacional não afetou a FCB Lisboa, mas por razões diferentes. Como avançou ao +M, Edson Athayde, CEO, diretor criativo e um dos dois sócios da agência: “Somos independentes e assim continuaremos.”

O grupo de comunicação Omnicom registou um prejuízo líquido de 54,5 milhões de dólares em 2025 (cerca de 46,4 milhões de euros), refletindo sobretudo custos extraordinários associados à operação.