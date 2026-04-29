Novabase vai votar redução de capital em assembleia geral

A Novabase convocou uma assembleia geral de acionistas para 22 de maio, na qual vai ser votado um aumento de capital para 52,6 milhões de euros, seguido de uma redução para libertar excesso de capital.

Segundo um comunicado enviado esta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, na reunião, que vai decorrer por meios telemáticos, os acionistas vão “deliberar sobre o aumento de capital social da sociedade de 1.152.569,19 euros para 52.633.993,01 euros”, mediante a incorporação do montante da reserva de prémios de emissão.

Contudo, em seguida, vai ser votada uma redução para 37.266.403,81 euros, destinada a libertar o excesso de capital, através da redução do valor nominal da totalidade das ações representativas do capital social, de 1,37 euros para 0,97 euros. Em cima da mesa estará também a votação do relatório de contas e da proposta de aplicação de resultados.

Em 2025, a Novabase registou um lucro consolidado de 5.484.736,48 euros, mas nas contas individuais totalizou um prejuízo de 2.825.031,27 euros. O Conselho de Administração propõe assim que este prejuízo seja transferido para os resultados transitados.

Na reunião, os acionistas vão ainda proceder à apreciação geral da Administração e Fiscalização da empresa, deliberar sobre a compra e venda de ações próprias e sobre a alteração do regulamento do plano de opções de atribuição de ações em vigor.