Novo presidente na CCP. Gustavo Paulo Duarte sucede a João Vieira Lopes

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) já escolheu o seu novo presidente. Trata-se de Gustavo Paulo Duarte, que vem substituir João Vieira Lopes. Licenciado em Gestão e Engenharia Industrial, é, desde 2018, CEO do Grupo Paulo Duarte.

“A CCP elegeu esta quarta-feira, dia 29 de abril, Gustavo Paulo Duarte, em representação da ANTRAM, como presidente da Direção para o quadriénio 2026-2029. Com 18 anos de associativismo ligado à ANTRAM, incluindo seis anos como Presidente, Gustavo Paulo Duarte assume agora a liderança da CCP, numa eleição que decorreu após uma Assembleia Geral eletiva, com uma só lista, na qual foram igualmente eleitos os representantes dos restantes corpos sociais”, informa a confederação num comunicado enviado esta tarde às redações.

“Para a presidência dos restantes corpos sociais, foram eleitos José de Matos, em representação da Associação Portuguesa dos Comerciantes de Materiais de Construção, como presidente da assembleia geral; Carlos Ferreira, em representação da Associação Portuguesa das Empresas de Contabilidade e Administração, como presidente do conselho fiscal, e João Vieira Lopes, presidente da CCP desde 2010 até estas eleições e personalidade de reconhecido mérito, como presidente do conselho Geral“, é ainda detalhado.

Em comunicado, é também detalhado que a nova direção vai assume como prioridade o reforço da representatividade nacional da CCP enquanto voz das associações e dos setores do comércio e dos serviços, “num contexto marcado por desafios crescentes para as empresas, entre os quais a competitividade, a qualificação, a digitalização, a sustentabilidade financeira e a relação com os territórios”.

“O programa apresentado pela candidatura liderada por Gustavo Paulo Duarte para o próximo quadriénio assenta em três prioridades: reforçar a representatividade nacional da CCP junto das associações e dos setores do comércio e dos serviços; modernizar a organização, tornando-a mais próxima, participada e preparada para os novos desafios económicos e digitais; E assegurar a manutenção da sustentabilidade financeira da confederação“, é detalhado na referida nota, na qual se indica ainda que a criação da semana do comércio e serviços será uma das iniciativas do novo mandato.

O presidente cessante, João Vieira Lopes, já reagiu à eleição: “Estou certo de que os novos corpos sociais saberão corresponder aos novos desafios que são colocados ao país, à nossa economia e, em particular, aos setores do comércio e serviços”.

Já Gustavo Paulo Duarte, eleito presidente da CCP, sublinha: “Assumo esta responsabilidade com sentido institucional e espírito de missão. O meu compromisso é uma CCP próxima das associações, firme na defesa do Comércio e dos Serviços e empenhada numa Economia portuguesa mais competitiva.”

Licenciado em Gestão e Engenharia Industrial, pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), Gustavo Paulo Duarte é, desde 2018, CEO do Grupo Paulo Duarte.

Desempenhou, durante seis anos, funções de presidente da ANTRAM – Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias, entre 2014 e 2020, assumindo desde então a sua vice-presidência. “Em 2022, reforçou a sua intervenção institucional ao ser eleito vice-presidente da CCP, onde tem contribuído para a representação e valorização do tecido empresarial português”, é referido em comunicado. É casado e pai de duas filhas.