Pbbr reforça área de Laboral com duas advogadas
Ana Guedes Cardoso e Maria do Carmo Pereira Coutinho são os novos reforços da área de Direito do Trabalho e Segurança Social da pbbr.
A pbbr reforçou a área de Direito do Trabalho e Segurança Social com Ana Guedes Cardoso e Maria do Carmo Pereira Coutinho, na qualidade de associada sénior e associada, respetivamente.
“A nossa preocupação central é assegurar um acompanhamento rigoroso, próximo e eficiente dos nossos clientes e prestar um serviço jurídico especializado e diferenciador em matéria de trabalho e Segurança Social, apoiando as empresas na gestão das suas relações laborais, na organização do trabalho e no cumprimento das obrigações legais aplicáveis”, refere em comunicado a sócia responsável pela área de Direito do Trabalho e Segurança Social Inês Reis.
Transitando da SSGA – Saraiva e Sousa, Gomes de Almeida & Associados, Ana Guedes Cardoso tem prestado assessoria nas diversas vertentes do direito do trabalho, junto de empresas nacionais e internacionais. Tem experiência ainda de apoio aos departamentos de Recursos Humanos e departamentos jurídicos em processos de contratação, restruturação e compliance.
Já Maria do Carmo Pereira Coutinho, que transita da Paxlegal, tem um percurso profissional em advocacia e gestão, com impacto na compreensão das dinâmicas internas das organizações e na relação com os clientes.
“Perante o aumento significativo e consistente dos pedidos de assessoria laboral que nos têm chegado, consideramos que estas duas integrações representam um reforço importante da nossa capacidade técnica e estratégica“, acrescenta Inês Reis.
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