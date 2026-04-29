Sociedades

Pbbr reforça área de Laboral com duas advogadas

Ana Guedes Cardoso e Maria do Carmo Pereira Coutinho são os novos reforços da área de Direito do Trabalho e Segurança Social da pbbr.

A pbbr reforçou a área de Direito do Trabalho e Segurança Social com Ana Guedes Cardoso e Maria do Carmo Pereira Coutinho, na qualidade de associada sénior e associada, respetivamente.

“A nossa preocupação central é assegurar um acompanhamento rigoroso, próximo e eficiente dos nossos clientes e prestar um serviço jurídico especializado e diferenciador em matéria de trabalho e Segurança Social, apoiando as empresas na gestão das suas relações laborais, na organização do trabalho e no cumprimento das obrigações legais aplicáveis”, refere em comunicado a sócia responsável pela área de Direito do Trabalho e Segurança Social Inês Reis.

Transitando da SSGA – Saraiva e Sousa, Gomes de Almeida & Associados, Ana Guedes Cardoso tem prestado assessoria nas diversas vertentes do direito do trabalho, junto de empresas nacionais e internacionais. Tem experiência ainda de apoio aos departamentos de Recursos Humanos e departamentos jurídicos em processos de contratação, restruturação e compliance.

Já Maria do Carmo Pereira Coutinho, que transita da Paxlegal, tem um percurso profissional em advocacia e gestão, com impacto na compreensão das dinâmicas internas das organizações e na relação com os clientes.

“Perante o aumento significativo e consistente dos pedidos de assessoria laboral que nos têm chegado, consideramos que estas duas integrações representam um reforço importante da nossa capacidade técnica e estratégica“, acrescenta Inês Reis.

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