Pensionistas vão ter novo bónus em 2026? “É cedo”, diz Montenegro

O primeiro-ministro afirmou, esta quarta-feira, que ainda “é cedo” para aprovar um novo suplemento extraordinário para os idosos, mas garantiu que mantém o compromisso de avançar com essa medida, caso as finanças públicas o permitam. Em vez de fazer aumentos extraordinários permanentes das reformas, o Governo tem preferido, nos últimos dois anos, dar suplementos one off até 200 euros aos pensionistas portugueses.

“Vamos primeiro colocar o país no trilho certo. A crescer com mais robustez e a ganhar, do ponto de vista económica, fôlego para tomar uma decisão dessas“, respondeu Luís Montenegro ao líder socialista, José Luís Carneiro, que questionara o chefe do Executivo sobre este tema, no debate quinzenal que decorre esta tarde no Parlamento.

O Orçamento do Estado para 2026 prevê que, em função da evolução da execução orçamental e das respetivas tendências de receita e despesa, o Governo poderá proceder ao pagamento de um suplemento extraordinário das pensões.

A confirmar-se, será o terceiro ano consecutivo em que o Governo concede um bónus deste género, que tem sido criticado pela oposição por não ter um impacto permanente nos rendimentos dos reformados. Aliás, no âmbito da discussão orçamental, foram várias as propostas que iam no sentido de um aumento extraordinário permanente, mas nenhuma foi viabilizada.

De notar, porém, que o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, já avisou que será “muito mais difícil” atribuir esse suplemento em 2026, justificando-o com o peso dos empréstimos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) nas contas públicas, o que deixa pouca margem orçamental.