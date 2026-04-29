Luxo

Portuguesa Ferreira de Sá mostra-se em Londres

 ECO,

Marca de Espinho mostrou no Reino Unido uma técnica artesanal que preserva.

A fábrica portuguesa Ferreira de Sá apresentou em Londres esta semana como faz o nó manual dos seus tapetes no showroom da Whistler Leather, parceira da marca no Reino Unido, de acordo com um comunicado da marca.

A demonstração aconteceu durante a Chelsea Design Quarter Spring Time Sessions e incluiu a instalação de um tear tradicional em madeira. A peça foi usada para mostrar ao vivo o processo de nó manual, da estrutura ao relevo.

Rosa Carvalho, responsável pela área de craftsmanship da Ferreira de Sá há quase três décadas, conduziu a apresentação e mostrou a técnica de nó a nó, que a empresa identifica como um dos métodos artesanais mais antigos de produção de tapeçaria.

Segundo a marca, desde 1946 nesta indústria, esta abordagem permite controlar a densidade, a textura e o desenho de cada peça. Os modelos Solo, da coleção ALÉM TEJO, Bloom e Garden foram apresentados como exemplos de uma técnica que a empresa mantém ativa e exporta para mercados internacionais.

 

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares
Para si
Mercados
Comissão Bancária do Senado aprova Kevin Warsh na Fed

Senado, na sua totalidade em plenário, deve votar a nomeação de Warsh até à semana de 11 de maio. Warsh pode assim tomar posse até 15 de maio, data do fim do mandato de Powell.

Shrikesh Laxmidas,

Local Online
Municípios desconhecem participação no investimento do PTRR

Apesar de chamados a pagar parte do PTRR, os municípios não sabem quanto vão desembolsar. Desconhecem igualmente que papel terão na implementação das medidas, pelo que reivindicam ser parte ativa.

Alexandre Batista,

Pessoas +M
“Chicão” junta-se ao GCI como novo corporate affairs advisor

Francisco Rodrigues dos Santos tinha integrado em março a Costa Pinto Advogados como Of Counsel, vínculo que se irá manter.

Rafael Correia,