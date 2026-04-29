Portuguesa Ferreira de Sá mostra-se em Londres

A fábrica portuguesa Ferreira de Sá apresentou em Londres esta semana como faz o nó manual dos seus tapetes no showroom da Whistler Leather, parceira da marca no Reino Unido, de acordo com um comunicado da marca.

A demonstração aconteceu durante a Chelsea Design Quarter Spring Time Sessions e incluiu a instalação de um tear tradicional em madeira. A peça foi usada para mostrar ao vivo o processo de nó manual, da estrutura ao relevo.

Rosa Carvalho, responsável pela área de craftsmanship da Ferreira de Sá há quase três décadas, conduziu a apresentação e mostrou a técnica de nó a nó, que a empresa identifica como um dos métodos artesanais mais antigos de produção de tapeçaria.

Segundo a marca, desde 1946 nesta indústria, esta abordagem permite controlar a densidade, a textura e o desenho de cada peça. Os modelos Solo, da coleção ALÉM TEJO, Bloom e Garden foram apresentados como exemplos de uma técnica que a empresa mantém ativa e exporta para mercados internacionais.