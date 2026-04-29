Putin propõe cessar-fogo a 9 de maio, dia em que Rússia celebra vitória em 1945

O Presidente russo propôs esta quarta-feira um cessar-fogo na Ucrânia a 9 de maio, dia em que a Rússia celebra a vitória soviética sobre a Alemanha nazi em 1945, anunciou o Kremlin. A presidência russa indicou que o Presidente norte-americano, Donald Trump, com quem Vladimir Putin manteve uma conversa telefónica, apoiou a iniciativa.

Na conversa com Trump, Putin afirmou estar pronto “para decretar um cessar-fogo durante o período das celebrações do Dia da Vitória”, declarou à comunicação social o conselheiro diplomático, Iuri Ushakov. “Trump apoiou ativamente esta iniciativa, referindo que esse feriado assinala a nossa vitória partilhada”, acrescentou Ushakov.

Desde 2023, a Ucrânia celebra a 8 de maio a vitória na Segunda Guerra Mundial, como os países ocidentais. Trump disse ter tido uma conversa “muito boa” com o homólogo russo, indicando que nela defendeu um cessar-fogo na Ucrânia. De acordo com o chefe de Estado norte-americano, a conversa centrou-se sobretudo na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ao passo que o Kremlin declarou que os dois líderes “deram especial atenção à situação no Irão e no Golfo Pérsico”.

Segundo o conselheiro diplomático de Putin, o Presidente russo alertou o homólogo norte-americano para as “consequências nefastas” de uma retomada das ações militares dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão.

Na conversa telefónica entre os dois líderes, Putin “sublinhou as consequências inevitáveis e extremamente nefastas, não só para o Irão e os seus vizinhos, mas também para toda a comunidade internacional, se os Estados Unidos e Israel recorrerem novamente a ações militares” contra o Irão, indicou Ushakov à comunicação social.