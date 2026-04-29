Seguro nomeia primeira mulher para chefe da Casa Civil

António José Seguro anunciou, esta quarta-feira, que o cargo de chefe da Casa Civil da Presidência da República será ocupado por Cláudia Ribeiro. Em nota, publicada no site da presidência, Seguro mostra “particular satisfação” por “pela primeira vez na história da Presidência da República, uma mulher” liderar a Casa Civil.

Desde a tomada de posse do novo Chefe de Estado, a 9 de março, que Cláudia Ribeiro estava interinamente nestas funções e acumulava, em simultâneo, com o cargo de Secretária do Conselho de Estado – que passa agora para Cristina Correia.

“Estas nomeações consolidam a constituição da Casa Civil e concluem uma fase de transição conduzida com serenidade e eficácia, assegurando a continuidade e a boa gestão dos dossiers em curso”, refere a nota da presidência.

Cláudia Ribeiro, continua a nota, “une à competência reconhecida uma relação de confiança profissional e pessoal construída ao longo de vários anos” com o Presidente da República.