Taxa Euribor desce a três meses e sobe a seis e a 12 meses

A taxa Euribor desceu esta quarta-feira a três meses e subiu a seis e a 12 meses em relação a terça-feira, nesta semana mais curta e na véspera da decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE). Com as alterações de hoje, a taxa a três meses, que recuou para 2,149%, continuou abaixo das taxas a seis (2,462%) e a 12 meses (2,769%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, avançou hoje, ao ser fixada em 2,462%, mais 0,019 pontos do que na terça-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a fevereiro indicam que a Euribor a seis meses representava 39,18% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,73% e 24,79%, respetivamente. No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também avançou, para 2,769%, mais 0,034 pontos do que na sessão anterior.

Em sentido contrário, a Euribor a três meses cedeu hoje, ao ser fixada em 2,149%, menos 0,001 pontos. Em março, a média mensal da Euribor subiu nos três prazos, mas de forma mais acentuada nos dois mais longos. A média mensal da Euribor em março avançou 0,098 pontos para 2,109% a três meses. Já a seis e a 12 meses, a média da Euribor subiu 0,178 pontos para 2,322% e 0,344 pontos para 2,565%.

A próxima reunião de política monetária do BCE (Banco Central Europeu), a segunda depois do início da guerra contra o Irão, realiza-se hoje e na quinta-feira em Frankfurt, Alemanha, e o mercado prevê uma nova manutenção das taxas diretoras.

Na primeira reunião desde o início da guerra, em 19 de março, o BCE manteve as taxas diretoras, pela sexta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024. As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.