Troca de concessionário fecha Casino da Póvoa para entrada francesa a 1 de maio

O Casino da Póvoa vai estar de portas fechadas esta quinta-feira, na véspera de o grupo Barrière assumir a concessão de jogo a partir de 1 de maio. A decisão de encerramento é justificada pela Varzim Sol com o “conforto” dos clientes durante a mudança de concessionário.

A participada do grupo Estoril-Sol, que decidiu não apresentar proposta para tentar renovar a concessão, informou que o casino vai reabrir na sexta-feira, às 15h, garantindo que “toda a equipa espera [pelos clientes] com o mesmo carinho de sempre”.

“A Varzim Sol despede-se com um muito obrigado, pelos muitos e bons anos que esteve sempre ao nosso lado”, acrescenta, numa publicação no Facebook, a empresa que nas últimas décadas deteve a exploração do equipamento fundado em 1934 e que no ano passado viu as receitas baixaram 2,6% face a 2024, para 36,3 milhões de euros.

Cumprido o prazo de 120 dias acertado com o Estado no início deste ano para prolongar o contrato, a concessão passa para o histórico grupo francês presidido por Joy Desseigne-Barrière e Alexandre Barrière, representantes da quarta geração da família, que foi o único a apresentar proposta para a exploração de jogos de fortuna ou azar na zona de jogo permanente da Póvoa de Varzim.

Fundado em 1912, o Grupo Barrière apresenta-se como um dos principais operadores no setor da hotelaria de luxo e do lazer em França com 20 hotéis, 33 casinos e um clube de jogos sob a marca Barrière Casino, além de cerca de 200 restaurantes e bares, spas e campos de golfe. Soma 7.000 trabalhadores e no exercício fiscal fechado a 31 de outubro gerou um volume de negócios de 1,5 mil milhões de euros.

Na rede social Linkedin, o grupo descreve este avanço em Portugal como “parte da estratégia de crescimento internacional e de transformação do grupo para reinventar os seus casinos em destinos completos de lifestyle em que o jogo é enriquecido por uma experiência mais vasta que combina gastronomia, entretenimento e eventos”.

Falando em “elevar a experiência e reforçar a programação” e em “criar um destino mais aberto e atrativo” para residentes e visitantes, o grupo francês promete uma transição estável para os trabalhadores e aponta ao objetivo de “libertar o potencial completo deste equipamento icónico” com áreas de jogo, restauração e uma sala de espetáculos.