Trump propõe a Putin um “pequeno cessar-fogo” na Ucrânia

Esta quarta-feira o presidente russo, Vladimir Putin, e o seu homólogo americano, Donald Trump, estiveram ao telefone para discutir um cessar-fogo na Ucrânia a propósito do aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial no próximo mês, conforme avança a Reuters.

De acordo com Trump, a conversa foi longa e incluiu uma sugestão de “um pequeno cessar-fogo” na guerra na Ucrânia. O presidente norte-americano afirmou acreditar que Putin “poderá fazê-lo” e questionou depois os jornalistas sobre se Moscovo já teria anunciado uma trégua.

Durante a chamada telefónica, de acordo com a Associated Press, Putin terá abordado também a guerra no Irão, oferecendo-se para ajudar na questão do urânio enriquecido do Irão que o líder norte-americano exige que Teerão entregue e que, atualmente, é um dos principais obstáculos a um acordo de paz.

“Ele disse-me que gostaria de estar envolvido no processo – se puder ajudar-nos a obtê-lo”, afirmou Trump sobre o que Putin lhe disse. “Eu respondi: ‘Preferia muito mais que estivesses envolvido em acabar com a guerra na Ucrânia.’ Para mim, isso seria mais importante.”

Trump tem insistido na resolução da guerra na Ucrânia e afirmou várias vezes querer alcançar rapidamente um acordo entre Moscovo e Kyiv. Enquanto isso, o conflito armado entre os EUA, Israel e o Irão continua num impasse.