📹 Da queda do BES à venda do Novobanco: 12 anos que mudaram a banca

O Estado e a Lone Star concluíram esta quinta-feira a venda da totalidade do Novobanco ao grupo bancário francês Banque Populaire et Caisse d’Epargne (BPCE), por um valor 6,7 mil milhões de euros, 200 milhões acima do valor estimado inicialmente.

Foi quase há um ano que Lone Star e BPCE fecharam um acordo em torno do banco português e no final de outubro, o Estado e Fundo de Resolução assinaram a sua adesão ao acordo por conta da posição de 25% detida pelas duas entidades públicas na instituição financeira.

Recorde aqui a fita do tempo dos principais acontecimentos que marcaram a presença do Estado no banco que foi criado há quase 12 anos para proteger os depositantes do Banco Espírito Santo (BES).