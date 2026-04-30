5 coisas que vão marcar o dia

O PIB português do primeiro trimestre, a inflação de abril e a taxa de desemprego europeia são divulgadas esta quinta-feira, poucas horas antes de o Banco Central Europeu anunciar a sua decisão sobre taxas de juro. Em paralelo, o Novobanco conclui a venda ao grupo francês BPCE e o Banco de Portugal divulga novas regras sobre a garantia do Estado no crédito à habitação.

Como evoluiu o PIB português?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) publica esta quinta-feira as Contas Nacionais Trimestrais em estimativa rápida, relativas ao primeiro trimestre de 2026, que farão um primeiro retrato do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) nacional nos primeiros três meses do ano. Em 2025, foi registado um excedente orçamental de 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB). O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, chegou a admitir este ano não excluir a possibilidade de um défice.

O INE vai ainda divulgar a estimativa rápida do Índice de Preços no Consumidor (IPC) referente a abril, indicador que mede a evolução da inflação. Em março, a inflação acelerou para 2,7%, devido à subida dos preços da energia provocada pelo aumento do custo do petróleo na sequência da guerra no Irão.

Eurostat divulga desemprego, PIB e inflação europeia

O Eurostat, gabinete de estatística da União Europeia, divulga as primeiras estimativas do PIB do 1.º trimestre na Zona Euro. Em 2025, a economia da UE cresceu 1,5%, acelerando face a 2024 e registando uma expansão em todos os Estados-membros.

O Eurostat divulga ainda a taxa de desemprego europeia referente a março. Em fevereiro, a taxa de desemprego da Zona Euro foi de 6,2%.

Lagarde anuncia decisão sobre taxas de juro

Esta quinta-feira fica marcada pela reunião do Banco Central Europeu, a segunda depois do início da guerra contra o Irão. Serão anunciadas as próximas decisões de política monetária por volta das 13h15, seguidas de uma conferência de imprensa de Christine Lagarde, onde a presidente do BCE apresentará os fundamentos para as decisões tomadas. O mercado prevê uma nova manutenção das taxas diretoras.

Novobanco apresenta contas e fecha venda ao Groupe BPCE

O Novobanco vai divulgar os resultados do primeiro trimestre de 2026 esta quinta-feira, os últimos antes de o processo da conclusão de venda ao BPCE estar formalmente concluído.

E é precisamente esta quinta-feira que fica finalmente concluído o processo de venda do Novo Banco ao grupo BPCE, sendo que os franceses vão pagar mais do que os 6,4 mil milhões de euros acordados inicialmente.

Banco de Portugal atualiza garantias do Estado à compra de casa

Esta quinta-feira o Banco de Portugal (BdP) divulga informação sobre o regime da garantia do Estado em contratos de crédito à habitação no seguimento do reforço de garantia pública para compra de casa por jovens anunciada pelo Governo. O BdP deverá rever algumas das medidas macroprudenciais do crédito à habitação, devido ao aumento de créditos a mutuários de risco elevado, de forma a limitar o endividamento das famílias. De acordo com informação recolhida pelo ECO, a subida da “taxa de stress” pode estar em cima da mesa.