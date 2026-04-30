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Acionistas da Sonaecom aprovam 25,8 milhões em dividendos

  • Lusa
  • 19:05

A distribuição dos dividendos, que correspondem a 0,083 euros por ação, está prevista a partir de 14 de maio de 2026.

Os acionistas da Sonaecom aprovaram esta quinta-feira, em assembleia geral (AG), a distribuição de 25,8 milhões de euros em dividendos, o que corresponde a 0,083 euros por ação, indicou a empresa em comunicado ao mercado. A partir de 14 de maio, os dividendos começam a chegar aos acionistas.

Assim, os detentores de títulos deram ‘luz verde’ à proposta de aplicação de resultados, passando para reserva legal 4,6 milhões de euros, para outra reservas 62 milhões de euros e para distribuir pelos acionistas 25,8 milhões de euros. “A cada ação emitida corresponderá, assim, um dividendo ilíquido de 0,083 euros”, indicou.

A AG aprovou ainda os documentos referentes às contas de 2025, um voto de louvor e confiança à administração e fiscalização, a eleição da KPMG como revisor oficial de contas e uma autorização ao Conselho de Administração para proceder à aquisição e à alienação de ações próprias.

A Sonaecom, dona da NOS e do Público, totalizou 51,6 milhões de euros de lucro em 2025, valor que compara com os 17,3 milhões de euros registados no ano anterior, anunciou em março.

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