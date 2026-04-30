Acionistas dos CTT elegem Guy Pacheco como novo CEO

Os acionistas dos CTT aprovaram esta quinta-feira em assembleia geral (AG) a nomeação de Guy Pacheco para o cargo de CEO da empresa para o mandato 2026-2028, sucedendo dessa forma a João Bento.

A empresa anunciou “a eleição dos membros do Conselho de Administração” em comunicado publicado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

João Bento, que estava no cargo desde maio de 2019, anunciou em janeiro deste ano que vai encerrar a carreira executiva. Já nessa altura, os CTT informaram que um grupo de acionistas incluindo o Grupo Manuel Champalimaud, Indumenta Pueri, Greenwood Investors e Grupo Sousa, propuseram que Guy Pacheco fosse eleito na AG anual como CEO e João Sousa como CCO.

Guy Pacheco foi CFO dos CTT desde dezembro de 2017, tendo passado cerca de 16 anos em diversos cargos no grupo PT (agora Altice Portugal).

Os acionistas deram ainda ‘luz verde’ à aplicação dos resultados relativos ao exercício de 2025 nos termos propostos pela gestão, incluindo o pagamento de um dividendo bruto por ação de 0,19 euros.

AG aprova aumento de capital

Além da nova administração, comissão executiva e dividendos, os acionistas do operador postal autorizaram um aumento do capital social dos CTT, por uma ou mais vezes, pelo prazo de cinco anos, “mediante a emissão de novas ações, a realizar em dinheiro, para cumprimento das obrigações da Sociedade de entrega de ações ao abrigo dos planos de atribuição de opções sobre ações dos CTT”, e num montante total correspondente ao máximo de 1,5 milhões de euros.