Adepto condenado a nove meses de prisão por insultos racistas a Marcus Rashford

O Tribunal Provincial de Oviedo condenou a nove meses de prisão um adepto que proferiu insultos racistas contra o futebolista Marcus Rashford, do FC Barcelona, durante um jogo disputado no dia 25 de setembro de 2025, no estádio Carlos Tartiere. Além da condenação, o adepto não poderá entrar no estádio de Oviedo nem em estádios onde se realizem jogos de futebol de qualquer categoria durante três anos, e terá de participar num programa de formação contra a discriminação.

Esta decisão insere-se nas iniciativas para erradicar o racismo no futebol profissional, dentro e fora dos estádios. Existem onze sentenças condenatórias. Desde 2015, a LaLiga tem apresentado queixas junto da Comissão Anti Violência e do Comité de Competição da RFEF por qualquer incidente violento ocorrido nos seus estádios e, desde 2020, tem também apresentado queixas nos tribunais.

Em 2024, foi proferida uma sentença que impôs uma pena de prisão de oito meses a três adeptos por terem insultado Vinicius Jr. num jogo entre o Valencia CF e o Real Madrid. Desde então, foram proferidas mais dez sentenças, algumas das quais incluíram penas de até um ano de prisão, multas pecuniárias e a proibição de acesso a estádios de futebol durante vários anos.

A LaLiga denuncia todos os incidentes às autoridades competentes, como a Comissão Estatal contra a Violência, e solicitou reformas legislativas para poder aplicar sanções de forma mais rápida e eficiente.

Através da iniciativa LaLiga Vs Racismo, a organização trabalha com o objetivo de erradicar o racismo e os comportamentos discriminatórios no futebol, tanto dentro como fora dos estádios. Com esta plataforma, a LaLiga promove a sensibilização, a educação para os valores, e a denúncia de qualquer ato de ódio ou intolerância. A iniciativa centra-se em sensibilizar adeptos, jogadores e clubes, promovendo um ambiente inclusivo e respeitoso para todos.