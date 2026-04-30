Bonjour, Novobanco. Franceses tomam hoje conta de uma instituição rentável e mais cara

⚡ ECO Fast • O grupo francês BPCE tornou-se hoje oficialmente o proprietário do Novobanco, após a assinatura do contrato com o Estado e o Fundo de Resolução.

• A venda encerra um longo processo iniciado com a resolução do Banco Espírito Santo em 2014, que levou à criação do Novobanco e a sucessivas fases de reestruturação e recapitalização.

• Em 2017, a norte-americana Lone Star adquiriu 75% do Novobanco, injetando mil milhões de euros e beneficiando de um acordo de capital contingente que resultou em mais de 3,4 mil milhões de euros de apoio estatal.

• O Novobanco apresenta atualmente resultados positivos, com um lucro líquido de 828,1 milhões de euros, um rácio NPL de 2,9% e um CET1 de 17,4%, consolidando a sua posição como um dos principais bancos nacionais.

• Com a entrada do BPCE, a administração executiva mantém-se liderada por Mark Bourke, prevendo-se apenas mudanças no Conselho Geral e de Supervisão e alguma integração de serviços de apoio.

• O negócio foi fechado por mais de 6,4 mil milhões de euros, com a expectativa de que o Novo Banco possa vir a desempenhar um papel na estratégia internacional do BPCE, embora tal ainda não esteja definido.

A partir de hoje, o grupo francês BPCE é, oficialmente, o dono do Novobanco. Com a assinatura final do contrato, que envolve o comprador e dois vendedores – o Estado e o Fundo de Resolução – fecha-se um capítulo decisivo na história daquilo que foi o Banco Espírito Santo. Esta é, pode dizer-se, a terceira e (praticamente final) morte do banco liderado por Ricardo Salgado até 2014.

Esse foi o ano da “primeira morte” da instituição, quando lhe foi aplicada pelo Banco de Portugal uma medida de resolução que, poucos meses antes, parecia um cenário demasiado hipotético para levar a sério. No verão de 2014, sob a liderança de Carlos Costa, o BES fica o banco mau e é criado, do dia para a noite, o Novobanco (nome que parecia solução de recurso e temporário mas que acabou por pegar e ficar), sob a forma de banco de transição, com este a receber uma injeção de capital de quase cinco mil milhões de euros, via Fundo de Resolução. O objetivo era garantir a continuidade do negócio e aproveitar os ativos bons para que o banco fosse recuperado.

O nome BES deixa de figurar enquanto marca comercial bancária, colocando um ponto final num percurso no qual a família Espírito Santo marcou o panorama financeiro e empresarial em Portugal. Vítor Bento, atual presidente da Associação Portuguesa de Bancos, assume inicialmente a liderança do Novo Banco, que foi depois ocupada por Eduardo Stock da Cunha e António Ramalho, nos anos seguintes.

Seguiu-se um processo de reestruturação do banco, enquanto se preparava o caminho para uma venda da instituição. Uma primeira tentativa de alienação deu-se logo em 2015, mas fracassou. Inicialmente, o então Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho assegurou que a solução encontrada era a melhor forma de conter as perdas do banco e impedir que os portugueses fossem chamados a pagar mais prejuízos. Porém, ao contrário do inicialmente afirmado, nem todos os ativos que passaram para o Novobanco eram bons, e ainda havia um longo caminho de reestruturação pela frente, com perdas obrigatórias pelo caminho. Os anos seguintes foram de prejuízos, na ordem das centenas de milhões.

O processo de venda é relançado e, apesar de alguns bancos portugueses terem admitido pelo menos estudar o dossiê, a única proposta considerada credível foi a da norte-americana Lone Star, conhecida por comprar ativos em stress a baixo custo, reestruturá-los e depois sair, encaixando uma grande mais-valia. Seria exatamente isso que viria a acontecer anos mais tarde. O negócio, que teve como uma das figuras-chave o então Secretário de Estado Sérgio Monteiro, foi fechado em outubro de 2017. A Lone Star comprometia-se a injetar mil milhões de euros no Novobanco e ficava com 75% do capital. Esta foi a segunda vida do Novobanco, já não como banco de transição mas como instituição em reestruturação/recuperação, mas mãos de privados. E foi a segunda morte do BES, cortando dessa forma qualquer relação, até pela forma como a marca Novobanco foi ganhando força autónoma e se afirmou.

Os anos seguintes foram marcados pelo famoso acordo de capital contingente, através do qual o Fundo de Resolução se comprometia a capitalizar o Novobanco até um valor máximo de perto de 3,9 mil milhões de euros. Com prejuízos sucessivos, a Lone Star foi exercendo até ao limite o seu direito de pedir injeções no Novobanco, gerando forte tensão com o Governo de António Costa. No final, entraram no Novobanco, por esta via, perto de 3,4 mil milhões de euros.

Finda a limpeza (e o dinheiro do acordo de capital contingente), e já com o irlandês Mark Bourke à frente da instituição, os resultados positivos foram reforçados e o antigo BES foi paulatinamente recuperando a normalidade do estatuto como um dos grandes bancos nacionais. Subiram os lucros e a rentabilidade, e os problemas de capital eram assunto definitivamente do passado. Para além disso, estava a chegar a data a partir da qual a Lone Star já podia voltar a vender o Novobanco. A meio do ano passado, os americanos e os franceses do BPCE (que compõem o segundo maior grupo bancário em França e quarto maior da Zona Euro) chegaram a acordo, com o valor a superar as estimativas mais otimistas: 6,4 mil milhões de euros, 75% dos quais para a Lone Star e o restante para o Estado e Fundo de Resolução.

É este negócio que fica hoje formalmente fechado, depois de obtidas todas as autorizações. Nicolas Namias, o CEO do BPCE, recebe hoje as chaves do banco português, que fecha definitivamente o capítulo de resgate, reestruturação ou transformação com vista à venda. Este é um acionista da indústria, de longo prazo. É a terceira e final morte do BES, que para muitos já é uma coisa distante.

De muitos milhões no vermelho a muitos milhões no verde

2018 foi o primeiro exercício completo da Lone Star à frente do banco, e é um possível ponto de comparação para onde estamos hoje. Nesse ano, o prejuízo foi superior a 1,4 mil milhões de euros, mas mesmo esse número não conta toda a história, tendo a instituição optado por apresentar as contas dividindo o “Novobanco Recorrente” e “Novobanco Legacy”. No conjunto, contava-se um produto bancário de apenas 484,2 milhões de euros, imparidades e provisões de 710 milhões, um rácio de NPL de 22,4%, 6,7 mil milhões de crédito não produtivo e uma base de capital ainda dependente do mecanismo de capital contingente, que foi aliás ativado em mais de mil milhões de euros, nessa altura. O ativo total rondava 48,3 mil milhões de euros, mas era um balanço ainda contaminado pela herança do passado, vendas de carteiras, ativos problemáticos e uma rendibilidade debilitada.

Em 2025, o Novobanco chega à venda ao BPCE como banco rentável, líquido e capitalizado. O resultado líquido do último exercício completo foi de € 828,1 milhões, o RoTE (Return on Tangible Equity) atingiu 21,6%, o produto bancário subiu para 1,57 mil milhões, o rácio NPL caiu para 2,9%, o crédito bruto chegou a 30,9 mil milhões, os depósitos a 32 mil milhões e o CET1 ficou em 17,4%. Olhando para a frente, a solvência já não é de todo questão, e sim a sustentabilidade futura da rentabilidade num ciclo de taxas menos favorável e perante incerteza económica.

Um futuro a olhar para fora

E agora, que o negócio está feito e os franceses se sentam na administração, o que muda no Novo Banco? Em termos formais, não muito, para já. Tirando a entrada de um administrador indicado pelo BPCE para o cargo de CFO, a comissão executiva do banco fica na mesma, continuando a ser liderada por Mark Bourke. Isso mesmo foi sempre assumido por Nicolas Namias, salientando que a compra do banco português se devia ao facto de este ser uma instituição rentável e muito bem gerida, e não por uma lógica de comprar barato para reestruturar. Isso já ficou lá para trás. De resto, as principais mudanças acontecerão no Conselho Geral e de Supervisão, com a substituição dos nomes ligados à Lone Star por outros indicados pelo novo dono.

Desde que o negócio foi anunciado, há quase dez meses, os franceses começaram a conhecer melhor a sua compra, ainda que formalmente não pudessem tomar decisões. O CEO do BPCE esteve várias vezes em Portugal e chegou a falar aos trabalhadores do banco, e há equipas de integração que foram conhecendo os cantos à casa, de forma a facilitar a transição de poder para um novo acionista. Ainda assim, no dia a dia imediato, pouco ou nada irá mudar. O negócio está a correr bem e a administração executiva será praticamente a mesma.

Para já, aquilo que se poderá esperar é alguma integração ao nível de serviços de apoio e backoffice, tirando partido da grande estrutura que o próprio BPCE já possui. De seguida, o grupo francês irá conhecer ainda mais a fundo o funcionamento do Novo Banco e da experiência que este tem no mercado nacional das empresas. O BPCE é um grande banco de retalho em França, também com grande presença no segmento empresarial, mas esta é a primeira compra de uma instituição de retalho fora de portas.

Tendo em atenção que o grupo francês tem no seu plano estratégico a expansão internacional, há alguma expectativa de que o Novo Banco possa desempenhar algum papel nesse movimento, ainda que tal não esteja definido. Fora do mercado francês, o BPCE está presente em muitos países mas sobretudo na área da banca de investimento e da gestão de ativos, através da Natixis, que tem instalações em Portugal. Também aí poderá haver uma oportunidade de complementar a oferta atual do Novo Banco.

Ao início desta quinta-feira, serão comunicados os resultados do Novobanco do primeiro trimestre, o último sob a responsabilidade da Lone Star enquanto acionista. De seguida, será comunicado o fecho da operação de venda com os valores finais, que acabarão por ser superiores aos estimados 6,4 mil milhões. É que esse valor tinha como ponto de referência o exercício de 2025, sendo que já passaram quatro meses desde então, durante os quais o negócio continuou a correr bem.

O BES pode ser uma distante memória para a maioria das pessoas, e a marca foi-se para sempre. Mas há ainda lesados a reclamar em tribunal e uma dívida no Fundo de Resolução que vai continuar a ter de ser paga por muitos anos.