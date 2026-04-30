Bruxelas abre concurso para financiamento de interligações energéticas na UE

A Comissão Europeia abriu esta quinta-feira candidaturas no âmbito do Mecanismo Interligar a Europa (MIE-E), com uma dotação de 600 milhões de euros para projetos de infraestruturas energéticas transfronteiriças, podendo Portugal ser abrangido por dois.

O convite está aberto até 30 de setembro e dirige-se aos designados Projetos de Interesse Comum (PIC) e Projetos de Interesse Mútuo (PIM) que figuram na lista de PIC e PIM da União.

Portugal (PT) pode concorrer, no setor das interligações elétricas com ligações a Espanha (ES): Beariz-Fontefría (ES), Fontefría (ES)-Ponte de Lima (PT) e Ponte de Lima-Vila Nova de Famalicão (PT), incluindo subestações em Beariz (ES), Fontefría (ES) e Ponte de Lima (PT). No âmbito do corredor Portugal-Espanha-França-Alemanha, inclui-se a infraestrutura interna para o hidrogénio em Portugal, que transitará por gasoduto para Espanha e daí para os outros dois países incluídos neste projeto.

O financiamento do MIE-E tem como objetivo reforçar a interconectividade, uma medida “essencial para que a União Europeia (UE) transite para um sistema energético descarbonizado e resiliente, baseado em energia de produção interna, limpa, abundante e acessível, bem como para acelerar a eletrificação”, segundo um comunicado.

Estes objetivos inserem-se no Pacote Europeu para as Redes e do AccelerateEU, o plano da Comissão para enfrentar a crise energética desencadeada pelo conflito no Médio Oriente.