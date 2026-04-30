Dazn e Sport TV mantém partilha dos direitos televisivos da Liga dos Campeões. Liga Europa nas mãos da Dazn

A Dazn garantiu ainda os direitos de transmissão exclusiva e integral da Liga Europa e da Liga das Conferências.

A Dazn e a Sport TV vão continuar a partilhar os direitos televisivos da UEFA Champions League a partir da época 2027/2028 e até à época 2030/31. A Sport TV continuará a ter a primeira e a segunda escolha de cada semana de competição, com a Dazn a garantir a transmissão de clubes portugueses, sujeita às fases de qualificação, isto é, caso seja selecionada uma terceira equipa portuguesa. Recorde-se que Portugal passa a contar com três vagas de acesso à competição.

De acordo com o comunicado da Sport TV, em cada terça-feira e quarta-feira de competição, o “melhor jogo” da Champions de cada um dos dias será sempre transmitido em exclusivo pela Sport TV que oferecerá ainda resumos de todos os outros jogos, como aliás já acontece. A produção dos jogos em Portugal será igualmente responsabilidade do canal desportivo.

A maior mudança ocorre nas duas outras competições de clubes da UEFA. A Dazn assegurou transmissão exclusiva e integral da UEFA Europa League (Liga Europa) e da Conference League (Liga Conferência). Desde a época 2024/2025 que a Sport TV tinha direito de primeira escolha por jornada. A Dazn refere, em comunicado, que vai assegurar, assim, a transmissão de todos os 342 jogos por época e garantindo a presença de todas as equipas portuguesas na prova.

A plataforma de streaming renovou também os direitos de transmissão da UEFA Youth League para este ciclo em Portugal. No conjunto das competições europeias, a Dazn poderá acompanhar até quatro equipas nacionais em cada jornada europeia, sendo que irá transmitir 508 jogos — cerca de 93% do total.

“A UEFA Champions League é a maior competição de clubes do mundo e tem um significado especial para a Dazn em Portugal, estando connosco desde o primeiro dia. É com grande entusiasmo que reforçamos o nosso portefólio com mais de 500 jogos das competições europeias e voltamos a acompanhar clubes portugueses na UEFA Champions League”, declarou, citado em comunicado, João Diogo Ferreira, managing director da Dazn Portugal.

Já em comunicado próprio, Nuno Ferreira Pires, CEO da Sport TV, refere que “é um enorme orgulho sermos a escolha inequívoca da UEFA para os seus ativos mais importantes, mantendo-nos fiéis à nossa estratégia de privilegiar os conteúdos de melhor qualidade. Continuaremos assim, até pelo menos 2031, a oferecer aos portugueses o que há de melhor e mais relevante na competição mais mediática do mundo”.

O +M contactou quer a Dazn, como a Sport TV para obter mais esclarecimentos.

(em atualização)