Diversificação de Investimentos: Por que é importante?

Uma das formas mais eficiente de otimizar a relação de risco retorno é diversificar os nossos investimentos e aforro.

A diversificação é o processo de distribuir o capital por diferentes tipos de ativos, como ações, obrigações, imóveis e outros instrumentos financeiros, de modo a reduzir a exposição a um único tipo de risco.

Quando se investe numa carteira corretamente diversificada a performance negativa de uns pode ser compensada pelo desempenho positivo de outros, minimizando o impacto de perdas significativas.

Além disso, a diversificação permite aproveitar oportunidades de crescimento em diferentes setores e geografias, aumentando o potencial de retorno.

Por mais tentador que seja apostar tudo nos “produtos que estão a ganhar mais dinheiro” nos últimos meses, a perspetiva de longo prazo e de prudência deve ter como alicerce a diversificação.

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