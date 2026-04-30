Excedente encolhe 1,4 mil milhões de euros em março pressionado pelo SNS e pela receita

O excedente orçamental do Estado, em contabilidade pública, reduziu-se 1.399,1 milhões de euros em março face ao período homólogo, cifrando-se em 209 milhões de euros, revelam os dados divulgados esta quinta-feira pela Entidade Orçamental (EO). Esta evolução resulta, por um lado, do disparo na despesa (11,9%) impulsionado por pagamentos do SNS e, por outro, pelo comportamento da receita (6,1%).

Os dados da execução orçamental revelam que o resultado encontra-se em larga medida influenciado por pagamentos no valor de 1.059,2 milhões de euros, realizados no mês de março pelas entidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS), na sequência dos reforços de capital concedidos para regularização de dívidas. No final de março, o Governo tinha anunciado precisamente a transferência de 1.230 milhões de euros para hospitais e centros de saúde pagarem a fornecedores.

Quando ajustado do efeito inerente a estes pagamentos, o excedente diminuiu 339,9 milhões de euros, com o aumento da despesa (7,8%) a ser apenas ligeiramente superior ao da receita.

A contribuir de forma geral para a subida dos encargos estiveram então o incremento de 38,1% das aquisições de bens e serviços (aumento de 5,9% quando descontados os pagamentos ao SNS e os pagamentos referentes a anos anteriores das comparticipações aos beneficiários da ADSE), o crescimento despesas com pessoal apresentaram um crescimento de 6,6%, a subida de 7% com transferências e do acréscimo de 3,9% dos encargos com juros.

Assinala-se ainda o crescimento de 53,6% da despesa com investimento, excluindo os encargos com as Parcerias Público-Privadas (PPP), justificado sobretudo pelos investimentos realizados em habitação e pela aquisição de material circulante ferroviário por parte da CP – Comboios de Portugal, explica a Entidade Orçamental.

(Notícia em atualização)