Felipe VI inaugura o primeiro centro de imunologia de Espanha e Portugal

O rei Felipe VI inaugurou, em Barcelona, o CaixaResearch Institute, o primeiro centro de investigação especializado em imunologia de Espanha e Portugal, promovido pela Fundação «la Caixa», que pretende desvendar os segredos do funcionamento do sistema imunitário, a primeira barreira de defesa do organismo.

O CaixaResearch Institute é um novo espaço com 20 mil metros quadrados de instalações, concebido como um centro de investigação colaborativa, e dotado de tecnologia de ponta, que terá capacidade para 500 profissionais, na sua maioria cientistas.

O novo edifício está situado junto ao Museu da Ciência CosmoCaixa, na capital catalã, e localizado no Campus da Ciência da ”la Caixa”. Com uma configuração flexível dos laboratórios, o edifício será ampliado progressivamente para acolher cerca de 45 grupos de investigação e mais de 400 cientistas, indicou a entidade.

Segundo o diretor executivo do CaixaResearch Institute, Àngel Font, “a ideia era criar algo que gerasse sinergias com o que já existia. Daí o foco na imunologia, um domínio transversal ligado ao cancro, às infeções, à neurodegeneração e à autoimunidade“.

O novo centro, que conta com a direção científica do Dr. Josep Tabernero e com o Dr. Antoni Ribas como presidente do comité consultivo, pretende ser um pólo de atração de talento internacional. Trabalhará de forma coordenada com o ecossistema biomédico existente, especialmente com os quatro centros ligados à iniciativa da Fundação «la Caixa»: o Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC), o Instituto de Investigação da SIDA (IrsiCaixa), o Instituto de Saúde Global de Barcelona (ISGlobal) e o Instituto de Oncologia Vall d’Hebron (VHIO).

A partir deste instituto, os cientistas trabalharão de forma interdisciplinar para desvendar os segredos do funcionamento do sistema imunitário, a primeira barreira de defesa do corpo, e a sua relação com as doenças mais prevalentes.

A cerimónia de inauguração, presidida pelo Rei, contou também com a presença do presidente da Generalitat da Catalunha, Salvador Illa, e da ministra da Saúde, Mónica García, entre outras autoridades.

O presidente da Fundação «la Caixa», Isidro Fainé, afirmou durante a inauguração que este centro é “uma das iniciativas mais importantes que a «la Caixa» impulsionou ao longo da sua história, e o tempo irá corroborar isso”. O objetivo, acrescentou Fainé, é que o instituto se torne “uma verdadeira referência a nível internacional“.

Diagnósticos precisos e melhores terapias

Com um investimento de 100 milhões de euros, o instituto pretende levar as suas descobertas do laboratório aos doentes, sob a forma de diagnósticos mais precisos e melhores terapias, explicaram na Fundação.

O instituto conta, para 2026, com um orçamento de 10 milhões de euros destinado à captação de talentos e ao equipamento científico, com o objetivo de se consolidar como um centro de referência em imunologia.

O Conselho Científico do centro é liderado pelo oncologista Josep Tabernero e nele já desenvolvem o seu trabalho de investigação quatro líderes de grupo, os doutores Gabriel Rabinovich, Josep Dalmau, Gemma Moncunill e Héctor Huerga-Encabo, aos quais se juntarão a doutora Maria Mittelbrunn, que acaba de assinar contrato com o instituto e que se incorporará no outono, e María Martínez, que o fará em julho. O instituto conta já com mais de vinte profissionais em atividade, segundo informou a Fundação.

Este centro representa o culminar de mais de um século de apoio à investigação na área da saúde, um compromisso histórico da entidade impulsionado há mais de 120 anos pelo seu fundador, Francesc Moragas.

Segundo a Casa Real, o Rei, durante a sua visita ao novo centro, assinou pela primeira vez o Livro de Honra do CaixaResearch Institute com uma dedicatória na qual expressou a sua alegria por inaugurar este centro, que representa um marco para a investigação biomédica em Espanha e um novo contributo extraordinário da Fundação «la Caixa» para o desenvolvimento e o bem-estar das pessoas na nossa sociedade. D. Felipe quis também parabenizar todos aqueles que inspiraram, conceberam e puseram em marcha um projeto que aspira a tornar-se uma referência no conhecimento e na investigação imunológica.