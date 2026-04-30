Banca

Fitch sobe rating do Novobanco em dois níveis após compra pelo BPCE

Agência justifica mexida com a robustez do novo dono, que reforça a segurança do banco português perante credores.

No dia em que ficou fechada a compra do Novobanco por parte do grupo francês BPCE, a Fitch não perdeu tempo e subiu em dois níveis a notação de risco do banco português, refletindo uma perceção de maior segurança da instituição.

A Fitch “melhorou o Long-Term Issuer Default Rating (IDR) do novobanco em dois níveis, de ‘BBB’ para ‘A-’, e aumentou igualmente o rating da sua dívida sénior preferencial de longo prazo, de ‘BBB’ para ‘A-’”, segundo comunicado do banco.

Esta ação de rating surge na sequência da conclusão da aquisição de 100% do novobanco pela BPCE SA e reflete a perspetiva da agência de rating de que o novobanco passa agora a beneficiar, se necessário, de uma probabilidade muito elevada de apoio acionista, que possui um rating superior“, pode ler-se num comunicado do Novobanco, divulgado na tarde desta quinta-feira.

“A Fitch assinala igualmente a expectativa de que o novobanco venha a ser gradualmente integrado no Groupe BPCE, beneficiando, ao longo do tempo, do perfil de financiamento e da experiência de negócio do grupo, mantendo simultaneamente independência operacional a nível local”, continua o mesmo documento, acrescentando que “a agência antecipa ainda que o capital e a liquidez possam ser mobilizados dentro do grupo, sustentando assim a sua avaliação quanto ao potencial apoio institucional”.

O BPCE formalizou esta quinta-feira a compra de 100% do capital do Novobanco, ficando com as participações que eram, até aqui, de Lone Star, Estado português e Fundo de Resolução, por 6,7 mil milhões de euros.

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