Forbes divulga os 100 melhores médicos de Espanha por especialidade

A Forbes divulgou, pelo nono ano consecutivo, a lista dos 100 melhores médicos que exercem em Espanha, destacando os profissionais mais influentes e reconhecidos do panorama de saúde nacional, tanto público como privado.

A lista inclui uma centena de médicos cujo trabalho se destacou em 2025 em 26 especialidades médico-cirúrgicas, tais como Alergologia; Cirurgia Plástica, Estética e Reconstrutiva; Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular; Oncologia Médica e Oncologia Radioterápica; Hematologia, Oftalmologia, Urologia ou Ginecologia, entre outras.

Os profissionais exercem a sua atividade em alguns dos hospitais mais prestigiados de Espanha, como o Hospital Clínico San Carlos, o Hospital Universitário Vall d’Hebron, o Hospital Universitário Fundação Jiménez Díaz, o Hospital Universitário Gregorio Marañón, Hospital Universitário Quirónsalud Madrid, Centro Médico Teknon, Hospital Universitário Rey Juan Carlos, Hospital Universitário Virgen del Rocío de Sevilha ou o Complexo Hospitalar Universitário de Santiago de Compostela, entre outras instituições de renome.

Todos os anos, a Forbes destaca a excelência médica em todos os aspetos da assistência, investigação e ensino, posicionando os melhores especialistas nas suas respetivas disciplinas, com base em diferentes critérios, tais como a sua contribuição para a especialidade nos últimos anos, reconhecimentos recebidos, ocupação de cargos de responsabilidade ou presença nos meios de comunicação social.

As 26 especialidades

Na área da Alergologia, destacam-se a Dra. Ana Pérez Montero, chefe do Serviço de Alergologia do Hospital Universitário Quirónsalud Madrid; o Dr. Joaquín Sastre Domínguez, chefe do Serviço de Alergologia da Fundação Jiménez Díaz; e a Dra. Carmen Vidal Pan, chefe do Serviço de Alergologia do Complexo Hospitalar Universitário de Santiago.

Na Angiologia e Cirurgia Vascular, destaca-se novamente o Dr. Pablo Gallo González, que dirige a Unidade de Angiologia e Patologia Vascular do Hospital Ruber Internacional, em Madrid.

Na área da Cardiologia, destacam-se o Dr. José Ángel Cabrera, chefe do Serviço de Cardiologia do Hospital Universitário Quirónsalud Madrid e da Unidade de Cardiologia do Hospital Universitário Ruber Juan Bravo e do Hospital Quirónsalud San José; o Dr. José María de la Torre, chefe da Unidade de Cardiologia Intervencionista do Hospital Universitário Marqués de Valdecilla de Santander; o Dr. Borja Ibáñez Cabeza, diretor de Investigação Clínica do Centro Nacional de Investigações Cardiovasculares (CNIC) e cardiologista intervencionista na Fundação Jiménez Díaz; a Dra. Leticia Fernández Friera, sócia fundadora da ATRIA Clinic; o Dr. Carlos Macaya, chefe da Unidade de Cardiologia Intervencionista do Serviço de Cardiologia do Hospital Nuestra Señora del Rosario; o Dr. Roberto Martín Reyes, chefe do Serviço de Cardiologia do Hospital Universitário La Luz, e o Dr. José Luis Zamorano Gómez, chefe do Serviço do Hospital Universitário Ramón y Cajal.

Por sua vez, na área de Cirurgia Cardíaca e Cardiovascular, destacam-se o Dr. Gonzalo Aldámiz-Echevarría del Castillo, chefe do Serviço de Cirurgia Cardíaca do Hospital Universitário Fundação Jiménez Díaz e do Hospital Quirónsalud Albacete; o Dr. Alberto Forteza Gil, chefe do Serviço de Cirurgia Cardíaca do Hospital Universitário Quirónsalud Madrid e do Hospital Universitário La Luz; o Dr. José Enrique Rodríguez-Hernández, chefe da Unidade de Cirurgia Cardíaca do Hospital Ruber Internacional, do Hospital Universitário Ruber Juan Bravo e do Hospital Universitário La Zarzuela; a Dra. Manuela Camino López, chefe da Unidade de Transplante Cardíaco Infantil no centro madrilenho Gregorio Marañón, e o Dr. Xavier Ruyra Baliarda, um dos maiores especialistas em reparação de válvulas cardíacas, atual chefe de Serviço do Instituto do Coração Quirónsalud Teknon, que lidera o Serviço de Cirurgia Cardiovascular no Hospital Universitário Germans Trias i Pujol de Badalona.

No que diz respeito à Cirurgia Geral e do Aparelho Digestivo, destacam-se o Dr. Damián García-Olmo, chefe do Departamento de Cirurgia Geral e do Aparelho Digestivo, Pescoço e Mama da Fundação Jiménez Díaz; o Dr. Salvador Morales Conde, e o Dr. César Canales Bedoya, chefe do Serviço de Cirurgia Geral e Digestiva do Hospital Ruber Internacional.

Na especialidade de Cirurgia Oral e Maxilofacial, a Forbes destaca a Dra. Lorena Pingarrón Martín, chefe do Serviço de Cirurgia Oral e Maxilofacial do Hospital Universitário Rey Juan Carlos.

E na Cirurgia Plástica, Estética e Reconstrutiva figuram a Dra. Mireia Ruíz Castilla, chefe do Serviço de Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética do Hospital Quirónsalud Barcelona; o Dr. Pedro Cavadas Rodríguez, que exerce na Unidade de Microcirurgia e Cirurgia Reconstrutiva do Hospital Vithas Valencia 9 de Outubro; o Dr. Pedro Tomás Gómez Cía, chefe da Unidade de Gestão de Cirurgia Plástica e Grandes Queimados do Hospital Universitário Virgen del Rocío de Sevilha; o Dr. José Luis Martín del Yerro Coca, chefe do Serviço de Cirurgia Plástica, Estética e Reconstrutiva do Hospital Universitário Quirónsalud Madrid; o Dr. Jorge Planas Ribó, diretor médico da Clínica Planas, e a Dra. Purificación Holguín Holgado, chefe do Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital Universitário de Getafe.

No que diz respeito à Cirurgia Torácica, destacam-se especialistas como o Dr. Francisco Javier Moradiellos Díez, chefe do Serviço de Cirurgia Torácica do Hospital Universitário Quirónsalud Madrid, entre outros centros; o Dr. Ignacio Muguruza Trueba, chefe do Departamento de Cirurgia Torácica nos hospitais universitários Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos, Infanta Elena e General de Villalba, e o Dr. Juan José Fibla Alfara, chefe clínico do Serviço de Cirurgia Torácica do Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona.

Na área da Dermatologia, destacam-se o Dr. Ricardo Ruiz Rodríguez, da Clínica Dermatológica Internacional e diretor da Unidade de Dermatologia Médico-Cirúrgica, Estética e Capilar do Hospital Ruber Internacional; o Dr. Daniel Candelas Prieto, diretor médico da Clínica Dermatológica Dr. Candelas; o Dr. Eduardo López Bran, chefe do Serviço de Dermatologia e diretor do Instituto de Doenças e Cirurgia da Pele do Hospital Clínico San Carlos de Madrid; o Dr. Pedro Jaén Olasolo, chefe do Serviço de Dermatologia do Hospital Universitário Ramón y Cajal de Madrid, e o Dr. José Luis Ramírez Bellver, codiretor da Unidade de Laser e Cicatrizes do IMR e diretor da Fundação Borra tus Cicatrices.

Na área do Diagnóstico por Imagem, destacam-se o Dr. Juan Álvarez-Linera Prado, chefe do Serviço de Radiologia do Hospital Ruber Internacional; o Dr. Fernando Ybáñez Carrillo, chefe do departamento de Diagnóstico por Imagem de centros como o Rey Juan Carlos de Móstoles ou o Infanta Elena de Valdemoro; e o Dr. Vicente Martínez de Vega Fernández, chefe do Serviço de Diagnóstico por Imagem do Hospital Universitário Quirónsalud Madrid.

Na área de Endocrinologia e Nutrição, destacam-se a Dra. Pilar García Durruti, do Hospital HM Montepríncipe; o Dr. Esteban Jódar Gimeno, chefe do Serviço de Endocrinologia e Nutrição do Hospital Universitário Quirónsalud Madrid, além de exercer funções no Hospital Universitário Ruber Juan Bravo e no Hospital Quirónsalud San José, e a Dra. Susana Monereo, chefe do Serviço de Endocrinologia e Nutrição do Gregorio Marañón, além de integrar o Hospital Ruber Internacional.

Na especialidade de Fertilidade e Reprodução Assistida, destacam-se o Dr. Juan Antonio García Velasco, diretor científico do Centro de Investigação Ivirma e diretor do IVI Madrid; o Dr. Ramón Aurell Ballesteros, que dirige o departamento de Medicina Reprodutiva do Hospital Quirónsalud de Barcelona e lidera a Unidade de Reprodução Assistida do Centro Médico Teknon; o Dr. Ernesto Bosch Aparicio, diretor médico de Reprodução Humana do IVI Valência; o Dr. Marcos Ferrando Serrano, diretor médico do IVI Bilbau, e a Dra. Ana Isanel Salazar, que desde 2024 ocupa o cargo de diretora médica no IVI Madrid.

Os nomes que se destacam em Ginecologia e Obstetrícia são os do Dr. Adolfo López Gómez, chefe de Serviço do Hospital Materno-Infantil Quirónsalud de Sevilha; o Dr. Manuel Albi González, chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia nos hospitais Rey Juan Carlos, General de Villalba, Fundación Jiménez Díaz, Infanta Elena e La Luz; o Dr. Julio Álvarez Benardi, especialista à frente da Unidade da Mulher do Hospital Ruber Internacional, e o Dr. Rafael Jiménez Ruiz, também do Hospital Ruber Internacional, atual chefe da Equipa de Ginecologia e Obstetrícia deste centro.

Na área da Hematologia, destacam-se o Dr. Francesc Bosch Albareda, chefe de Hematologia do IOB Institute of Oncology e chefe do Departamento de Hematologia do Hospital Vall d’Hebron, em Barcelona; a Dra. Pilar Llamas Sillero, chefe de Hematologia e Hemoterapia da Fundação Jiménez Díaz; e a Dra. Mª Victoria Mateos, chefe da Unidade de Mieloma do Hospital Universitário de Salamanca.

Na área da Imunologia, destacam-se a Dra. Silvia Sánchez Ramón, que lidera a Unidade de Imunologia Clínica do Hospital Clínico San Carlos e do Hospital Ruber Internacional, e a Dra. Diana Alecsandru, coordenadora da Unidade de Imunologia do Ivirma.

Na Medicina Interna, incluem-se o Dr. Ángel Charte González, diretor médico do Mundial de MotoGP e chefe do serviço de Medicina Interna do Hospital Universitário Dexeus; o Dr. Antonio Núñez García, chefe do Serviço de Medicina Interna do Hospital Universitário Geral de Villalba, e Augusto Anguita, especialista do Centro Médico Teknon.

Também está incluída a área de Pneumologia e na lista constam a Dra. Marina Blanco Aparicio, responsável pela Unidade Especializada em Asma de Alta Complexidade do Hospital Universitário de A Coruña, com notável experiência em asma, fibrose cística e bronquiectasias; o Dr. José María Echave-Sustaeta María-Tomé, chefe do Serviço de Pneumologia do Hospital Universitário Quirónsalud Madrid, além de exercer em outros centros como o Hospital Universitário La Luz e o Ruber Juan Bravo, e a Dra. Sarah Béatrice Heili Frades, responsável pela Unidade de Cuidados Intermédios Respiratórios (UCIR) do Hospital Universitário Fundação Jiménez Díaz.

Na Neurocirurgia, encontramos o Dr. Ricardo Díez Valle, chefe do Departamento de Neurocirurgia do Hospital Universitário Fundación Jiménez Díaz; o Dr. Francisco González-Llanos Fernández de la Mesa, chefe do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Virgen de la Salud de Toledo; o Dr. Francisco Villarejo Ortega, chefe do Serviço de Neurocirurgia do Hospital La Luz; o Dr. Jorge Diamantopoulus, chefe do Serviço de Neurocirurgia dos HM Hospitales, e o Dr. Pablo Clavel Laria, diretor de Neurocirurgia e Cirurgia da Coluna do Instituto Dr. Clavel.

Na área da Neurologia, destacam-se o Dr. Rafael Arroyo González, especialista de referência em Esclerose Múltipla e Alzheimer, que exerce como chefe do Serviço de Neurologia do Hospital Universitário Ruber Juan Bravo e do Hospital Universitário Quirónsalud Madrid, além de exercer no centro médico-cirúrgico Olympia-Quirónsalud; o Dr. Oriol Franch Ubía, chefe da Unidade de Neurologia do Hospital Ruber Internacional; o Dr. José Obeso, diretor do Centro Integral de Neurociências dos HM Hospitales, e o Dr. Jesús Porta-Etessam, chefe do Serviço de Neurologia do Hospital Universitário Fundación Jiménez Díaz.

Na especialidade de Oftalmologia, destacam-se o Dr. Carlos Mateo García, sócio-fundador e oftalmologista especializado em retina do IMO Grupo Miranza; o Dr. Gonzalo Bernabéu, chefe de Oftalmologia do Eye Center Montepríncipe; o Dr. Amadeu Carceller Guillamet, especialista que exerce no Hospital Quirónsalud Barcelona, e o Dr. Ignacio Jiménez-Alfaro Morote, chefe do Serviço de Oftalmologia da Fundação Jiménez Díaz.

Na área da Oncologia Médica, destacam-se o Dr. Jesús García-Foncillas, diretor do Departamento de Oncologia e do Centro Oncológico Integral do Hospital Universitário Fundação Jiménez Díaz; a Dra. Lucía G. Cortijo, chefe do Serviço de Oncologia do Hospital Universitário Quirónsalud Madrid; o Dr. Luis Madero López, chefe do Serviço de Oncologia e Hematologia Pediátrica do Hospital Infantil Universitário Niño Jesús; o Dr. Enrique Grande Pulido, chefe do Serviço de Oncologia Médica do Hospital Ruber Internacional de Madrid; o Dr. Lluis Cirera Nogueras, chefe do Serviço de Oncologia Médica do Hospital Universitário Sagrat Cor, e o Dr. Antonio Cubillo Gracián, diretor do Centro Integral de Oncologia Clara Campal (Ciocc) no HM San Chinarro.

Na área da Oncologia Radioterápica, destacam-se a Dra. Elia del Cerro Peñalver, chefe do Serviço de Oncologia Radioterápica do Hospital Universitário La Luz e do Hospital Universitário Quirónsalud Madrid; o Dr. Francisco Luna Tirado, chefe do Departamento de Oncologia Radioterápica do Hospital Universitário Fundación Jiménez Díaz; a Dra. Aurora Rodríguez Pérez, especialista de renome em Defesa Nuclear, Bacteriológica e Química, chefe do Serviço de Oncologia Radioterápica do Hospital Ruber Internacional; a Dra. Virginia Ruiz Marín, médica adjunta no Serviço de Oncologia Radioterápica do Hospital Universitário de Burgos, e a Dra. Stephanie Bolle, chefe do Serviço de Oncologia Radioterápica do Centro de Protonterapia Fundación Jiménez Díaz.

Na área de Otorrinolaringologia, destacam-se o Dr. Carlos Ruiz Escudero, chefe do Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital Universitário Quirónsalud Madrid, que também exerce no Hospital Quirónsalud San José e no Hospital Universitário La Luz, e o Dr. José Miguel Villacampa Aubá, chefe adjunto do Departamento de Otorrinolaringologia e Patologia Cervicofacial da Fundação Jiménez Díaz. Na Pediatria, destacam-se o Dr. Héctor Boix Alonso, chefe do Serviço de Pediatria do Hospital Universitário Dexeus; o Dr. Fernando Cabañas González, chefe da Unidade de Neonatologia do Hospital Universitário Quirónsalud Madrid, e a Dra. María José Lirola Cruz, responsável pelo Serviço de Pediatria do Grupo IHP no Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilha.

Na área da Pediatria, destacam-se o Dr. Héctor Boix Alonso, chefe do Serviço de Pediatria do Hospital Universitário Dexeus; o Dr. Fernando Cabañas González, chefe da Unidade de Neonatologia do Hospital Universitário Quirónsalud Madrid; e a Dra. María José Lirola Cruz, responsável pelo Serviço de Pediatria do Grupo IHP no Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilha.

Na área da Traumatologia e Cirurgia Ortopédica, destacam-se o Dr. Calvo Crespo, chefe do Departamento de Cirurgia Ortopédica e Traumatologia da Fundação Jiménez Díaz, bem como dos hospitais universitários Rey Juan Carlos, Infanta Elena e General de Villalba; o Dr. Ferran Pellisé Urquiza, chefe de Cirurgia da Coluna no Hospital Vall d’Hebron e diretor do Serviço de Coluna no Hospital Quirónsalud Barcelona; o Dr. Luis Álvarez Galovich, chefe adjunto do Serviço de Traumatologia e Cirurgia Ortopédica do Hospital Universitário Fundação Jiménez Díaz; o Dr. Ramón Cugat Bertomeu, diretor do Instituto Cugat, além de codiretor do Serviço de Cirurgia Ortopédica e Traumatologia do Hospital Quirónsalud Barcelona; e a Dra. Inmaculada Gómez Arrayás, chefe da Equipa da Unidade de Traumatologia e Cirurgia Ortopédica do Hospital Ruber Internacional, e o Dr. Mikel Sánchez, do Miks Hospital.

A área de Urologia conta com o Dr. Antonio Alcaraz, especialista no Centro Médico Teknon e chefe do Serviço de Urologia e Transplante Renal do Hospital Clinic de Barcelona; o Dr. Ramiro Cabello Benavente, chefe adjunto do Serviço de Urologia da Fundação Jiménez Díaz; o Dr. Carlos Balmori Boticario, chefe da Secção de Urologia do IVI Madrid; a Dra. Carmen González Enguita, chefe do Departamento de Urologia da Fundação Jiménez Díaz, e o Dr. Miguel Sánchez Encinas, chefe do Serviço de Urologia do Hospital Universitário Rey Juan Carlos de Móstoles.