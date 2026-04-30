Google lança funcionalidade que permite escolher o ECO como o seu jornal preferido

O Google lançou hoje em Portugal a funcionalidade “Fontes Preferidas” no motor de busca que permite escolher os jornais favoritos, recebendo assim informação proveniente dos ‘websites’ dos media selecionados (e pode escolher aqui o ECO)

“Esta funcionalidade permite que os leitores selecionem o seu órgão de comunicação para o verem com mais frequência nas ‘Principais Notícias’ da Pesquisa Google”, lê-se numa nota a que a Lusa teve acesso.

Quando o utilizador selecionar as suas preferências irá começar a ver mais artigos dessas fontes, “desde que estas tenham publicado conteúdo novo e relevante para a sua pesquisa”.

Trata-se de “uma nova atualização concebida para ajudar os meios de comunicação a ligarem-se melhor aos seus leitores”, lê-se na nota.

“Os publishers podem incentivar os seus seguidores e subscritores a selecionar o seu website como fonte favorita no Google”, avançou a mesma fonte. Para isso, basta escrever eco.sapo.pt neste através deste link ou seguir dois passos: pesquisar um assunto e entrar no ícone ao lado de Notícias principais/Top Stories e depois escrever eco.sapo.pt e selecionar o ECO, como se vê nas imagens. Pode escolher mais do que um e pode alterar sempre que quiser.

1. Pesquisar um assunto e entrar no ícone ao lado de Notícias principais/Top Stories

2. Escrever eco.sapo.pt e selecionar o ECO