Governo reprograma encargo plurianual da obra do novo hospital em Évora

O Governo aprovou esta quinta-feira a reprogramação do encargo plurianual da construção do novo Hospital Central do Alentejo, em Évora, ajustando o calendário financeiro e orçamental ao prazo de execução da obra, sem aumentar o valor global.

Segundo o comunicado do Conselho de Ministros, realizado na feira agropecuária Ovibeja, em Beja, a resolução que reprograma o encargo plurianual da empreitada foi aprovada na reunião desta tarde. Com esta decisão, pode ler-se, foi ajustado o “calendário financeiro e orçamental ao prazo efetivo de execução da obra, sem aumentar o valor global já autorizado, fixado em 236,9 milhões de euros”.

“A alteração visa garantir a cobertura legal dos encargos e o cumprimento das regras aplicáveis aos compromissos plurianuais e à despesa pública, permitindo avançar com uma infraestrutura considerada estratégica para a região do Alentejo”, realçou.

Em 20 de março, aquando da assinatura do protocolo para construção dos acessos e infraestruturas do hospital, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, revelou que a obra se encontrava então “cerca de 80% concluída”, estimando que a parte de construção civil possa estar finalizada em junho de 2027.

“Depois, há licenciamentos e testes para fazer”, observou, salientando que “um hospital desta envergadura precisa de seis meses, pelo menos, de testes de instalações”. Ana Paula Martins assegurou que a empreitada “tem de estar concluída, até por causa dos fundos europeus, até ao final do ano 2027”.

O Hospital Central do Alentejo está a ser construído num terreno com uma área total de 75 hectares, dos quais 25 hectares correspondem ao lote destinado à unidade hospitalar. O projeto prevê uma área bruta de construção de aproximadamente 100.000 metros quadrados, distribuída por 10 pisos, acima e abaixo do solo.

A nova unidade hospitalar irá servir cerca de 150 mil habitantes do distrito de Évora e aproximadamente 440 mil pessoas em todo o Alentejo, funcionando em articulação com os hospitais de Beja, Portalegre, Elvas e do Litoral Alentejano.

Dotado de mais de 30 especialidades e equipado com tecnologia de diagnóstico e tratamento de última geração, o Hospital Central do Alentejo terá capacidade para 457 camas de internamento, 11 salas operatórias e 43 postos de recobro.