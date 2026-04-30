Grupo Nabeiro investe 20 milhões para duplicar produção na fábrica da Delta em Campo Maior

O Grupo Nabeiro Delta-Cafés anunciou esta quinta-feira um investimento superior a 20 milhões de euros na fábrica Novadelta, em Campo Maior, com o objetivo de aumentar a capacidade de produção da unidade industrial e acelerar o crescimento nos mercados internacionais.

Com este investimento, a Novadelta irá duplicar a sua capacidade de produção anual — atualmente de cerca de 100 toneladas de café por dia — e passar a ser a maior torrefatora da Península Ibérica. O grupo destaca ainda que este reforço surge num contexto de forte expansão internacional, com cerca de 35% da faturação proveniente de mercados externos e presença em mais de 50 países.

“Este investimento representa muito mais do que o reforço da nossa capacidade industrial. É uma decisão estratégica que nos prepara para competir com os maiores players globais, a partir de Campo Maior, a partir de Portugal”, afirmou Rui Miguel Nabeiro, CEO do Grupo Nabeiro-Delta Cafés, numa cerimónia que decorreu em Campo Maior e que contou com a presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Este investimento representa muito mais do que o reforço da nossa capacidade industrial. É uma decisão estratégica que nos prepara para competir com os maiores players globais, a partir de Campo Maior, a partir de Portugal. Rui Miguel Nabeiro CEO do Grupo Nabeiro- Delta Cafés

Em comunicado, o grupo explica que o projeto contempla um novo armazém de café verde, silos de armazenamento de café, um novo torrador de grande capacidade, novos moinhos industriais e novas linhas de embalamento de café e de produção de cápsulas. Inclui ainda um novo parque fotovoltaico e a integração de sistemas avançados de automação e digitalização, com recurso a inteligência artificial na gestão da produção.





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Iniciado em 2019 e atualmente em fase avançada de concretização, este investimento representa uma aposta estratégica na modernização industrial, na eficiência operacional e na sustentabilidade, sublinha ainda o grupo, que fechou 2025 com uma faturação de 650 milhões de euros, o que representa um aumento de 12% face ao ano anterior.

Entrar no top 20 das marcas de café

Rui Miguel Nabeiro aproveitou a ocasião para anunciar que o grupo entrou oficialmente no top 20 mundial das marcas de café, subindo dois lugares em apenas dois anos.

“A entrada no top 20 das maiores marcas de café a nível mundial é um marco muito relevante. Em 2024 ocupávamos a 22.ª posição do ranking mundial — dois anos depois, estamos oficialmente no top 20”, disse Rui Miguel Nabeiro, citado no mesmo comunicado.

“É a prova de que estamos no caminho certo e uma motivação para continuar a investir, inovar e crescer nos mercados internacionais. A nossa ambição é clara: queremos chegar ao top 10 mundial, mantendo os valores que nos definem — proximidade, autenticidade e compromisso com as pessoas. É a partir de Campo Maior que continuaremos a afirmar Portugal no mundo”, concluiu.

Com mais de 60 anos de história, o Grupo Nabeiro – Delta Cafés, está presente em 50 países, espalhados por cinco continentes e emprega mais de 4.000 colaboradores.